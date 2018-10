Hoe dan? Van alle werkenden in Nederland is bijna 5 procent arm

Je werkt om te leven of je leeft om te werken: het is een veelgehoord gezegde waar we niet vaak genoeg bij stilstaan. Nieuwe cijfers van het Sociaal Cultuur Planbureau (SCP) tonen maar weer eens de bittere werkelijkheid aan: van alle werkenden is 4,6 procent arm.

Deze groep verdient dus wel geld, maar het lukt niet om daarmee rond te komen. En het aantal ‘werkende armen’ in Nederland wordt steeds groter. Tussen 2001 en 2014 kwamen er zo’n 110.000 mensen bij, waardoor de teller nu op zo’n 320.000 staat.

Armoedegrens

Om deze groep in kaart te brengen gebruikt het SCP het zogenoemde niet-veel-maar-toereikendcriterium, waarmee de armoede gedefinieerd kan worden. Hierbij wordt gekeken of er genoeg geld is voor wonen, kleren, eten, verzekeringen en sociale contacten. De armoedegrens die het SCP hanteert ligt tussen de 1.063 euro voor alleenstaanden tot 2.000 euro voor een gezin met twee kinderen. Val je onder deze grens, maar werk je wel? Dan behoor je tot de doelgroep en kun je niet alle noodzakelijke kosten betalen.

Werk moet lonen

De oorzaak dat deze werkende armen te weinig verdienen is te zoeken bij verschillende factoren. Bijvoorbeeld doordat de werkende te weinig uren maakt om een behoorlijk inkomen te verdienen, of te weinig betaald krijgt per uur door de werkgever. Het planbureau trekt daarom nu aan de bel: ‘Het bestaan van een omvangrijke groep werkende armen staat hiermee op gespannen voet,’ aldus het SCP in het rapport Als werk weinig opbrengt.

Bron: HLN | Beeld: Getty Images