Hoe de combinatie van business en spiritualiteit voor succes kan zorgen

Misschien denk je niet meteen aan spiritualiteit als je succesvol wilt zijn of van je (eigen) bedrijf een succes wilt maken. Maar dat spiritualiteit en business júíst een gouden combinatie kunnen zijn, bewijzen Simone Levie en Dolly Heuveling van Beek.

Mannelijke businesswaarden zoals geld, macht en willen winnen, maken steeds vaker plaats voor meer spirituele en vrouwelijke waarden. Simone en Dolly – opgeleid door schrijfster en spreker Gabby Bernstein – hebben die waarden eigen gemaakt en delen deze inmiddels met duizenden mensen. Dat doen ze zowel door hun werk als business coaches, als bij evenementen die zij zelf organiseren, zoals het Spirit Business Event. Simone en Dolly leren hen onder andere hoe je spirit met business combineert, hoe je weet wat je letterlijk waard bent en hoe je met een (online) business geld verdient. Met VIVA delen ze hun vijf belangrijkste businesslessen.

Laat zien wie je bent

Ben wie je bent en laat dat ook zien, zodat je daarmee anderen kan inspireren. Dolly legt uit: ‘Ik was vroeger echt een dromer, was altijd aan het fantaseren. Op school werd er over mij gezegd dat ik te veel droomde, en dat ik altijd buiten de lijntjes kleurde. Tijdens mijn schoolperiode en mijn studie heb ik me aangepast aan wat er van mij verwacht werd. Ik heb inmiddels geleerd dat ik de persoon mag zijn die ik altijd was; die dromer die met dieren kon praten en vrienden had die niet bestonden, en dat heeft me gebracht waar ik nu ben. Laat het zien als je iets eng vindt, maar júíst ook wat je kracht is. Als je jezelf bent, kan je een inspiratie zijn voor anderen.’

Wees zakelijk, maar volg je intuïtie

Als je succesvol wilt zijn, moet je ook zakelijk zijn. Omarm die zakelijkheid dan ook: durf nee te zeggen, of stop met een samenwerking als je er niet tevreden over bent – hoe moeilijk het soms ook is om afscheid te nemen. Vraag jezelf af wat goed is voor jou, maar ook wat goed voor je bedrijf is. Simone: ‘Dat is niet altijd even makkelijk. Toen ik bijvoorbeeld mijn prijzen verhoogde vroeg ik me af: wat zullen ze nu wel van me denken? Komen er überhaupt nog wel klanten? Maar je voelt het wanneer je klaar bent voor zo’n stap. Fuck die gedachten en doe het gewoon.’ Naast zakelijk zijn, slim zijn en goede keuzes maken, is het ook heel belangrijk om je intuïtie en spiritualiteit te volgen. Als je altijd ‘knalt’ en hard doorwerkt, kom je daar waarschijnlijk niet achter, vertelt Dolly. ‘Soms moet je jezelf afremmen of door een ander afgeremd worden, om erachter te komen wat dat gevoel is. Dat moet uit een plek van passie en liefde komen en die vind je niet als je heel hard doorrent. Die vind je als je even niets doet.’

Wees je bewust van jezelf

Het is heel belangrijk om je bewust te zijn van je energie, in alles wat je doet. Simone: ‘Alles wat er om je heen gebeurt, is een reflectie van je energie. Wees je daar bewust van, zodat je het leven en het succes creëert dat je wilt hebben.’

Durf geld te verdienen

Vooral in Nederland is geld, en het praten over geld, een taboe – veel meer dan dat bijvoorbeeld in Amerika zo is. Succes maken wordt daar veel meer gestimuleerd. Spiritualiteit en geld, en ook vrouwen en geld, blijven issues. Volgens Dolly en Simone is het juist heel belangrijk als ondernemer, of wanneer je je als vrouw wilt ontwikkelen, dat je openstaat voor geld. Je moet je realiseren dat als je geld verdient, dat je daar ook mooie dingen – ‘zoals ons Spirit Business Event’- mee kunt creëren. Simone: ‘Ik onderneem sinds 2009 en was al snel best succesvol met mijn internetbedrijf, dat ik samen met mijn man had. Ik kreeg daar nooit reacties op, maar toen ik als businesscoach ging staan voor ‘geld verdienen’ en voor het feit dat vrouwen meer zouden moeten verdienen, kreeg ik heel andere reacties.’

Het wordt makkelijker om geld te verdienen als je uitgaat van je eigen waarde en kracht, en die ook uitstraalt. Simone: ‘Bij mij is een samenwerking met een businesspartner ooit heel erg misgegaan, waardoor ik in de schulden belandde. Ik was heel boos op haar. Dat is wat wij vrouwen vaak doen: als er iets mislukt, is het vaak de schuld van die bitch van een vriendin. Ik stond hoogzwanger onder de douche toen ik me besefte dat ikzelf het verschil kan maken. Als je in jezelf gelooft en dat naar buiten laat zien, kan je stapje voor stapje groeien, en geld gaan verdienen.’

Wees elkaars cheerleader

Steun en help elkaar, daar kan je alleen maar van groeien. Dolly: ‘Toen Simone en ik elkaar leerden kennen, kwam het voor mij allemaal bij elkaar. We hadden elkaar en elkaars support nodig om groter te worden. Omdat wij er altijd voor elkaar zijn, kunnen en durven we soms te denken: fuck it. Omdat we het samen doen, kunnen we doen wat we doen.’ Vrouwen zouden elkaar niet moeten afzwakken, maar elkaar juist moeten supporten om de wereld beter te maken.

Beeld iStock