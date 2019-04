Hoe ga je om met achterbakse collega’s? 10x jullie advies

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: Hoe ga je het beste om met gemene collega’s?

We hebben allemaal wel een collega waar het niet helemaal mee botert, maar soms zit er écht een rotte appel tussen die het bloed onder je nagels vandaan haalt. Wat is de beste manier om te reageren op gemene collega’s, als je baas niets doet?

Poeslief in je gezicht, maar achterbaks achter je rug. Soms kan het op de werkvloer lijken alsof je de middelbare school nooit hebt verlaten. Hoe ga je het best om met schijnheilige collega’s zonder je eigen werk in gevaar te brengen? VIVA-forummer F. vraagt raad aan haar mede-forummers:

‘Ik vind mijn werk leuk en werk hier graag, maar twee collega’s veroordelen mij constant tot tot dom en nog veel meer negatiefs, om zichzelf beter te profileren. Ze geven mij de schuld van alles wat fout gaat op een subtiele wijze. Ik moet voorzichtiger zijn met woorden omdat die uit context worden gehaald en worden opgeblazen.’

Olina: ‘ Jeetje wat vervelend, wat naar, wat een jaloerse *** . Je moet je nog dommer voordoen dan dat ze van je denken en het spel meespelen, op dat roddelen na dan. Er is ook altijd een baas boven jouw baas, zoek die op.’

Jeetje wat vervelend, wat naar, wat een jaloerse *** . Je moet je nog dommer voordoen dan dat ze van je denken en het spel meespelen, op dat roddelen na dan. Er is ook altijd een baas boven jouw baas, zoek die op.’ Debora : ‘Is het mogelijk dat er een kern van waarheid in de klachten van je collega’s zit? Dat je steken laat vallen in je werk? Hebben je collega’s er last van als jij je werkzaamheden niet optimaal uitvoert? Als er bij mij op het werk wordt geroddeld, kun je er vergif op innemen dat de desbetreffende collega de boel verzaakt en dat het vooral stoom afblazen is voor deze collega’s. Uiteraard zijn er ook situaties waarbij er ronduit gepest wordt, maar jij kunt het beste aangeven waar het ‘m in zit.’

: ‘Is het mogelijk dat er een kern van waarheid in de klachten van je collega’s zit? Dat je steken laat vallen in je werk? Hebben je collega’s er last van als jij je werkzaamheden niet optimaal uitvoert? Als er bij mij op het werk wordt geroddeld, kun je er vergif op innemen dat de desbetreffende collega de boel verzaakt en dat het vooral stoom afblazen is voor deze collega’s. Uiteraard zijn er ook situaties waarbij er ronduit gepest wordt, maar jij kunt het beste aangeven waar het ‘m in zit.’ ester55 : ‘Niet meer werken voor dit bedrijf. Solliciteren en verder gaan. Mijn ervaring is dat als je het al tegen de werkgever heb verteld en deze doet er niks aan, dan is het of accepteren of weggaan.’

: ‘Niet meer werken voor dit bedrijf. Solliciteren en verder gaan. Mijn ervaring is dat als je het al tegen de werkgever heb verteld en deze doet er niks aan, dan is het of accepteren of weggaan.’ dropfruitje : ‘Waarom moeten ze jou hebben, denk je? Ergeren ze zich aan jouw persoonlijkheid of ligt het aan je werkhouding? Iets anders dat meespeelt? Op mijn werk wordt er soms ook geroddeld, maar echt alleen maar als iemand totaal de kantjes er vanaf loopt en anderen harder moeten werken.’

: ‘Waarom moeten ze jou hebben, denk je? Ergeren ze zich aan jouw persoonlijkheid of ligt het aan je werkhouding? Iets anders dat meespeelt? Op mijn werk wordt er soms ook geroddeld, maar echt alleen maar als iemand totaal de kantjes er vanaf loopt en anderen harder moeten werken.’ sugarmiss: ‘Overal wordt geroddeld op het werk, in families, tussen buurvrouwen en vriendinnen en in het bejaardentehuis. Het gebeurt echt niet alleen als iemand iets verkeerd doet. Het kan om iets onschuldigs gaan als ik zou nooit zo’n kleur jurk kopen dat vind ik lelijk tot iemand ronduit zwart maken. Je kan er niet zoveel tegen doen. Als je eenmaal slecht ligt in de groep kom je er niet snel meer tussen.’

‘Overal wordt geroddeld op het werk, in families, tussen buurvrouwen en vriendinnen en in het bejaardentehuis. Het gebeurt echt niet alleen als iemand iets verkeerd doet. Het kan om iets onschuldigs gaan als ik zou nooit zo’n kleur jurk kopen dat vind ik lelijk tot iemand ronduit zwart maken. Je kan er niet zoveel tegen doen. Als je eenmaal slecht ligt in de groep kom je er niet snel meer tussen.’ Enn: ‘Ik zou niet reageren op het gepest of geroddel, nergens op. Ik zou me richten op mijn werk en op collega’s die wel normaal reageren. Als het klopt wat jij schrijft: mensen worden kwaadsprekerij en geroddel over iemand vanzelf zat. Zeker als ze ervaren dat diegene niet is zoals er wel beweerd wordt.’

‘Ik zou niet reageren op het gepest of geroddel, nergens op. Ik zou me richten op mijn werk en op collega’s die wel normaal reageren. Als het klopt wat jij schrijft: mensen worden kwaadsprekerij en geroddel over iemand vanzelf zat. Zeker als ze ervaren dat diegene niet is zoals er wel beweerd wordt.’ ChristianeF: ‘Laat me raden, je werkt op kantoor? Daar zitten over het algemeen veel ontevreden mensen met een bepaalde mentaliteit. Zo blij dat ik een andere sector heb gevonden om in te werken. Minder salaris maar geen stress meer en schoorvoetend naar het werk.’

‘Laat me raden, je werkt op kantoor? Daar zitten over het algemeen veel ontevreden mensen met een bepaalde mentaliteit. Zo blij dat ik een andere sector heb gevonden om in te werken. Minder salaris maar geen stress meer en schoorvoetend naar het werk.’ Apatura: ‘Ambiteus, assertief en een tikkeltje arrogant. Negeer ze en laat door je professioneel op te stellen maar zien dat ze het mis hebben. Belemmeren hun acties jouw doen en denken, dan is een vertrouwenspersoon de aangewezen persoon om jou te helpen.’

‘Ambiteus, assertief en een tikkeltje arrogant. Negeer ze en laat door je professioneel op te stellen maar zien dat ze het mis hebben. Belemmeren hun acties jouw doen en denken, dan is een vertrouwenspersoon de aangewezen persoon om jou te helpen.’ Marigold1986: ‘Bij de haren grijpen en tegen de muur beuken?’

‘Bij de haren grijpen en tegen de muur beuken?’ Het-groepje: ‘Je moet de situatie aanpakken. Het houdt niet vanzelf op en je gaat het niet ineens leuk vinden, dus je zal iets moeten. Als ik kijk hoe jij jezelf beschrijft, is het misschien het best om weg te gaan. Zelf ben ik iemand die nogal sterke meningen oproept en ik ga er dan ook altijd op in. Niet perse met enorme confrontaties, maar ik zorg er wel voor dat ik beter ben en dat ze me nergens op kunnen ‘pakken’. Ik gebruik de ‘feedback’ om te te verbeteren en om erachter te komen hoe mensen denken, zodat ik munitie heb. Ik lees dat je wilt dat het ophoudt, maar deze mensen hebben er nu nog te veel aan om uit zichzelf te stoppen. Je zult dus een plan moeten maken of weg moeten gaan. Je kunt niet én willen dat het stopt én niks eraan willen doen. Helaas dwingen dit soort zaken tot een actie vanuit jou, je moet zelf kijken wat bij jou als persoon past. Met niks doen en alleen verdrietig zijn heb je alleen jezelf.’

