Hoe ga je om met teleurstelling tijdens de jobhunt?

Omgaan met teleurstellingen als je solliciteert: we krijgen er allemaal mee te maken. Zeker in deze coronatijd.

Misschien baal je wel omdat je zo’n goed gevoel had bij die ene sollicitatie, maar het toch niet geworden bent. Of omdat je geen sollicitatiegesprek hebt weten te bemachtigen. Maar hoe zorg je dat je niet in je baalmoment blijft hangen? Lees hier het handige stappenplan van YoungCapital hoe te dealen met jouw teleurstelling.

Stap 1 – Neem de tijd om flink te balen

De eerste stap in omgaan met teleurstelling is jezelf de tijd en ruimte te geven om flink te balen. Teleurgesteld zijn is nou eenmaal niet leuk. Lucht je hart bij vrienden en familie. Of pak er een bak Ben & Jerry’s bij. Accepteer zo stap voor stap de teleurstelling, zodat je het een plek kunt geven.

Stap 2 – Denk in mogelijkheden

Nadat je de situatie hebt geaccepteerd, is het tijd voor de tweede stap. Zet de teleurstelling om in iets positiefs. Oké, het stond niet op je planning. Maar wat kun je wél met deze situatie? Zie het als een kans door ‘en nu..’ achter de situatie te plakken.

Bijvoorbeeld: ‘Ik ben niet aangenomen voor deze baan, en nu..

ga ik op zoek naar een andere leuke baan

ga ik een sollicitatietraining volgen

ga ik uitzoeken wat ik kan verbeteren voor de volgende sollicitatie

Stap 3 – Zie het als een kans om te leren

Bij iedere teleurstelling valt er iets over jezelf te leren. Raak je in bepaalde situaties vaak teleurgesteld? Dat betekent dat jij dat onderwerp écht belangrijk vindt. De grootste teleurstelling ontstaat wanneer een belangrijke persoonlijke waarde door een situatie, persoon of jezelf is geschonden. Hieronder zie je een aantal van die waarden op een rij.

Om dus goed om te leren gaan met een teleurstelling, is het handig om jezelf af te vragen welke waarden zijn geschonden. Dit verschilt natuurlijk per persoon. Je bent dus niet aangenomen voor de baan, wat vind je daar zo erg aan? Misschien twijfel je nu aan je kunnen (zelfvertrouwen), ervaar je dit als een persoonlijke afwijzing van de recruiter (respect) of verheugde je je net om financieel afhankelijk te zijn van je ouders (zelfstandigheid).

Je kunt dus per situatie kijken hoe je de waarde kunt herstellen. Zo kan je bijvoorbeeld je zelfvertrouwen opkrikken met een sollicitatietraining, een online kick-box training volgen om je zelfvertrouwen te vergroten of mediteren om rustig te worden.

Kun je nog wat extra tips gebruiken over omgaan met teleurstelling? Check onze Career Guide voor nog meer tips om jouw persoonlijke ontwikkeling naar een hoger niveau te tillen.

Wil je meer leuke tips lezen over de zoektocht naar jouw droombaan? Kijk dan op www.youngcapital.nl