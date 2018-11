Hoe een Japanse leer je jouw doel in het leven leert vinden

Happy zijn en geluk vinden: we ‘quoten’ elkaar ermee om de oren op social media. Geluk is het minimale wat je anno nu dient te bezitten. Maar hoe je dat blije gevoel precies vangt is onduidelijk, want dat ‘m dat niet zit in het naar andermans perfecte foto’s turen op social media komen we langzaam achter.

Waar men in het westen rond rent op zoek naar dat geluk, lijken ze ‘m in het oosten gevonden te hebben. Op het Japanse eiland Okinawa, waar de meeste honderdjarigen wonen, doen ze aan Ikigai, zo prediken schrijvers Francesc Miralles en Héctor García die het boek Ikigai uitbrachten wat nu al maandenlang op de bestseller top 60 lijst in Nederland prijkt.

Easy peasy

Het geheim is eigenlijk te simpel voor woorden, maar misschien werkt het daarom juist zo goed. Het enige dat je moet doen is te zorgen dat je elke dag met een doel wakker wordt. Iets waardoor je zin hebt om die dag je bed uit te komen. En dat hoeven overigens geen award winning activiteiten te zijn. Kies gewoon iets waar je blij van wordt, en blijf dat elke dag herhalen. Zo vind je het geluk, volgens Ikigai.

Bron: UK.style.yahoo| Beeld: iStock