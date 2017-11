Hoe je ervoor kan zorgen dat je koffer als eerste op de bagageband verschijnt

Geen vertraging, geen polderbaan; je vliegreis líjkt soepel te verlopen. Tot je een halfuur moet wachten tot je koffer eindelijk op de bagageband verschijnt. Dat moet sneller kunnen, toch?

Ja, zo blijkt. Er zou namelijk een aantal trucjes zijn waarmee je ervoor kan zorgen dat je koffer zo snel mogelijk van de band rolt.

Volgens de website Travel + Leisure kan je bij de incheckbalie een sticker vragen met de tekst ‘breekbaar’ of ‘fragile’. Koffers en tassen die voorzien zijn van zo’n label, worden als laatste ingeladen en zouden vaak als eerste op de bagageband terechtkomen. Een andere manier om te zorgen dat je niet zo lang op je koffer hoeft te wachten, is door als laatste in te checken. Luchthavenmedewerker Thomas Lo Sciuto: ‘Als je als laatste incheckt bevindt je bagage zich op de laatste bagagekar. Die kar gaat als laatste het vliegtuig in, komt er als eerste weer uit en wordt als eerste op de bagageband gelost.’

Wil je er écht zeker van zijn dat je koffer als eerste op de band verschijnt? Boek dan een eersteklasticket.

Bron Libelle | Beeld Shutterstock