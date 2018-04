Hoe de ‘pink tax’ ertoe leidt dat vrouwen meer moeten betalen voor producten dan mannen

In een tijd waarin #MeToo-ervaringen en de gender pay gap onderwerp van gesprek zijn, ligt de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen onder een vergrootglas. Des de groter is de verontwaardiging over het bestaan van een zogenoemde pink tax.

Een ‘pink tax’ mag dan misschien gezellig klinken: de betekenis is minder onschuldig. Het fenomeen houdt in dat producten voor vrouwen vaak duurder zijn dan mannenproducten. Dat staat in een rapport van het New York City Department of Consumer Affairs uit 2015*. Vrouwen betalen dus meer dan mannen, terwijl ze er praktisch hetzelfde voor terugkrijgen.

De verschillen in cijfers

De prijsverschillen lopen per product uiteen, zo staat in het rapport. Kleding voor jonge meisjes is bijvoorbeeld gemiddeld vier procent duurder dan jongenskleding. Voor accessoires als tassen en horloges betalen vrouwen al zeven procent meer. Dameskleding is acht procent duurder – en als je plussize nodig hebt, heb je zelfs nog meer pech. Toiletspullen zoals deodorant spannen echter de kroon: deze zijn voor vrouwen gemiddeld dertien procent duurder dan voor mannen. En dat terwijl vrouwendeo echt geen duurdere ingrediënten bevat dan de mannenvariant, zo zegt Angela Hattery, directeur van de vrouwen- en gendertak op de George Mason University.

Weg met de tax

Genoeg reden tot ophef dus. Want zijn vrouwen ook niet precies degenen die minder salaris krijgen? Hoe scheef is het dan dat zij voor hun producten ook meer moeten betalen? In verschillende Amerikaanse staten wordt inmiddels actie ondernomen om de pink tax te bestrijden. Zo worden tampons in New York sinds 2016 niet meer beschouwd als ‘luxeproducten’ en vallen ze nu onder het lage btw-tarief. In Californië is een wet geïntroduceerd dat prijsverschil op basis van sekse verbiedt. Ook heeft het scheerproductenbedrijf Billie in 2017 haar prijzen voor mannen- en vrouwenproducten gelijkgetrokken. En terecht.

*Dit rapport is gebaseerd op de productprijzen in de Verenigde Staten.

Bron: USA Today | Beeld: iStock