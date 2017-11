Hoe doen zij het? Sanny Verhoeven meets de Healthy Sisters

Vier jaar geleden startten ze een anonieme Facebook-pagina. Inmiddels is Healthy Sisters een groot succes mét gezicht; die van zusjes Najima en Rachida Kharbouch. VIVA’s Sanny praat met het duo over hun blog, de rolverdeling en de grootste ondernemersles.

Fotografie: Jessica Brouwer

Hoe kwamen jullie op het idee voor het blog?

Najima: ‘In 2014 waren we samen vijftig kilo afgevallen. Daardoor kregen we veel vragen uit onze directe omgeving. Hoe we dat hadden bereikt? Maar ook: hoe werkt dat, hardlopen met een hoofddoek? Het leek ons leuk om onze ervaringen met meer mensen te delen. Eerst anoniem om te kijken hoe er gereageerd zou worden. Dat was gelukkig positief. En we groeien nog steeds: inmiddels halen we maandelijks 40.000 unieke bezoekers.’

Waarom besloten jullie uit de anonimiteit te treden?

Najima: ‘Op een event raakten we in gesprek met een journalist van Metro. Zij vond ons verhaal zo interessant dat ze ons graag wilde interviewen, maar wel met foto. We waren toch niet van plan om eeuwig anoniem te blijven, dus dit was een mooie kans. Uiteindelijk kwamen we zelfs op de voorpagina van de krant. Het bleek een goede keuze. Door Healthy Sisters een gezicht te geven, werd onze blog een stuk persoonlijker en konden we verder groeien.’

Wat is jullie kracht?

Rachida: ‘We zijn altijd onszelf gebleven en prijzen geen diëten aan. We hebben zelf alles geprobeerd en kwamen daar uiteindelijk drie keer zo hard van aan. Nu hebben we een healthy mindset en levensstijl gevonden die bij ons past en blijkbaar veel mensen aanspreekt. Het is laagdrempelig en goed vol te houden. En wij kunnen het weten, want we doen het nu al een aantal jaar.’

Waren jullie altijd al met sport en gezondheid bezig?

Rachida: ‘Najima had al een opleiding afgerond tot voedingscoach. Dat konden we gebruiken om een gezond voedingspatroon samen te stellen. Verder deden we samen fanatiek aan hardlopen; ik ben inmiddels hardloopcoach. Daardoor vullen we elkaar perfect aan.’

Hoe ziet jullie rolverdeling er verder uit?

Rachida: ‘Najima is zakelijker, ik ben wat creatiever. Ik pak vaak onze social media op en Najima houdt de mailbox bij. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Uiteindelijk doen we alles samen en hebben we niet echt ons eigen takenpakket.’

Is het ook weleens lastig dat jullie zussen zijn?

Rachida: ‘Voordat Najima en ik zakenpartners werden, waren we al elkaars beste vriendinnen. We verschillen vaak van mening, maar omdat we open naar elkaar zijn, kunnen we daar vervolgens met het grootste gemak overheen stappen. Onze basis is dus perfect voor een goede samenwerking.’

Wat is jullie mooiste succes tot nu toe?

Najima: ‘Ons boek Healthy Sisters vol positieve tips en recepten om gezonder te leven dat begin dit jaar is uitgekomen en heel goed wordt ontvangen.’

Rachida: ‘En natuurlijk de waardering die we krijgen van onze grote groep trouwe volgers. Dat kwam ook weer naar voren toen we vorig jaar de VIVA400 Publieksprijs wonnen. Zo bijzonder.’

Wat is de grootste ondernemersles die jullie hebben geleerd?

Najima: ‘Dat je dichtbij jezelf moet blijven. Doe niet mee met de massa, en luister naar je onderbuikgevoel. Het gaat er niet alleen om dat het je iets oplevert, je moet er ook een goed gevoel bij hebben. We krijgen veel aanvragen voor samenwerkingen of campagnes, en steeds maken we de afweging: voelt het goed en kunnen we hier later trots op terug kijken?’

Kunnen jullie van het blog leven?

Rachida: ‘Inmiddels wel. We hebben allebei onze baan opgezegd om ons vol op Healthy Sisters te kunnen storten. We verdienen geld aan samenwerkingen met commerciële partijen, maar ook door het geven van hardloopcoaching, kookworkshops en social medialessen. En we zijn in te huren als spreker op events.’

Waar dromen jullie van?

Najima: ‘Ons doel is om van Healthy Sisters een grote merknaam te maken. De focus zal de komende tijd meer op ons videokanaal komen te liggen. Zo plaatsen we nu al twee keer per week een video, waarvan één vlog en één in de vorm van een recept waarin we de Marokkaanse keuken in een gezonder jasje steken. Maar we zijn Moroccan Dutchies, dus er komt van alles voorbij. Oók ons recept voor gezonde pepernoten!

Sanny over de Healthy Sisters

‘Deze zussen zijn in het echt precies zoals in hun video’s. En dat is een verademing als je kijkt naar vlogland waar een groot deel toch een soort masker op heeft. Misschien komt dat omdat ze lekker in Brabant zijn gebleven, geen idee. We hebben het gehad over hoe ze samen 50 kilo afvielen, en hoe je van gezond eten je lifestyle maakt. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je gezin. Wat ik leuk vond aan hun verhaal is dat je niet alleen zou moeten sporten voor de lijn, maar ook juist voor je humeur. Van sporten verandert je hormoonhuishouding en word je dus vrolijker. Als je super gaar bent en toch nog een stukje gaat fietsen of rennen dan heb je daarna drie keer zoveel energie.’