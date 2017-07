Hoe schoon is jouw huis?

Het is één van mijn favoriete bezigheden en daarom het hoogtepunt van m’n week: het huis schoonmaken. Not. Ik ben er ook nog eens slecht in. Voor wie dat ook is: poets tips!

En met ‘er slecht in zijn’ bedoel ik niet alleen dat ik er een hekel aan heb. Ik rommel vaak maar wat aan. Zo blaas ik stof op sommige plekken met de föhn weg en de wc schrob ik met de pleeborstel. Dat zul je officieel waarschijnlijk met een doekje moeten doen, maar wat doe je daarna dan met dat doekje? Hoe heet moet je dat wassen?

Ik kan dus wel wat schoonmaaktips gebruiken Volgens de site schoonmaken&huishouden.nl doe ik het helemaal niet zo slecht met die wc. Zij zeggen dat je het toilet schoonmaakt met een chloorfles met spuittuit (doe ik) en dat je het erna moet boenen met een toiletborstel (geen doekje kennelijk?).

Die site geeft ook tips over het schoonmaken van je keuken en badkamer, je vindt er strijktips en het vertelt hoe je vlekken verwijdert. Waar je ook tips over het verwijderen van vlekken vindt, is op omaweetraad.nl Volgens oma krijg ik die smeervlek in m’n broek eruit met pindakaas of groene zeep.

Oma heeft ook van die fijne old school tips voor bijvoorbeeld het schoonmaken van een oven, hoe je douchegordijn weer als nieuw wordt en hoe je van fruitvliegjes afkomt (in de zomer weer relevant). Die fruitvliegjes maak je een kopje kleiner met een bakje met wat azijn en een paar druppels afwasmiddel.

Een bekende supermarktketen heeft op zijn website ook een heel arsenaal aan huishoudtips. En een ‘losse’ tip die ik op internet vond: als je de stofzuigerzak vind stinken, doe er een beetje waspoeder in. Gaat je huis schijnbaar heel zeperig van ruiken.

Wil je je huis trouwens liever milieuvriendelijk schoonmaken (producten als chloor zijn heel slecht voor het milieu), dan vind je op milieuloket.nl een heel rijtje schoonmaaktips. Volgens het milieuloket is het beter de toilet met azijn schoon te maken.

En de schitterende schoonmaaktips van poetsdames Marja en Liny van het programma ‘Hoe schoon is jouw huis?’ vind je hier. Dus handschoenen aan en leef je uit, zou ik zeggen