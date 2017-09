Hoe stormen en orkanen aan hun naam komen

Al meer dan een week zijn we druk met orkaan Irma en de verschrikkelijke gevolgen ervan. Inmiddels houden we ons ook bezig met orkaan Jose, die godzijdank niet al te veel schade op Sint-Maarten heeft achtergelaten. Waar komen de namen Irma en Jose eigenlijk vandaan? En hoe worden die namen bepaald? Zo dus.

De namen van orkanen en stormen worden bepaald door de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Zij hebben 21 namen bedacht, die in zes jaar tijd gebruikt worden. De namen zijn altijd in alfabetische volgorde en gaan niet verder dan de letter ‘w’. Na zes jaar wordt de namenlijst weer hergebruikt en dus bestaan er stormen en/of orkanen met dezelfde naam. Dit hoeft overigens niet altijd zo te zijn: een land waarin een orkaan geweest is kan bepalen of de naam opnieuw gebruikt mag worden. Omdat orkaan Katrina in 2005 zulke heftige gevolgen had, heeft de Verenigde Staten die naam van de lijst laten halen.

In onderstaande tweet van Buienrader zie je welke namen we de komende jaren kunnen verwachten.

Hoe komen de orkanen aan een naam? Deze worden vastgelegd door het @WMO en liggen al voor jaren vast. Hierbij de lijst voor de komende jaren pic.twitter.com/B8aYosQ8en — Buienradar (@BuienRadarNL) 7 september 2017

Sinds de middeleeuwen krijgen orkanen en stormen namen. Rond de negentiende eeuw werden ze vernoemd naar heiligen. In de twintigste eeuw kregen de natuurverschijnselen een cijfer van hun lengte-breedtegraad en hadden ze bijvoorbeeld de naam ‘52.09061’. Omdat dat nogal verwarrend was, werd er na de Tweede Wereldoorlog besloten om de orkanen korte en krachtige namen te geven. Meteorologen kozen vervolgens namen van vrouwen uit hun omgeving, maar na protesten van feministen kwam hier ook weer verandering in. Sindsdien worden er zowel vrouwen- als mannennamen gebruikt.

Opvallend is dat orkanen in Aziatische landen heel andere namen krijgen dan bij ons in het Westen. Daar heten ze geen Irma, Jose of Marco, maar Bakung, Flamboyan en Nangka. ‘Het is zo dat wij een andere namenlijst hanteren voor orkanen dan bijvoorbeeld in de Filipijnen. Zo gebruikte het Westen de naam Haiyan voor dezelfde tyfoon die in 2013 over de Filipijnen raasde, terwijl ze op de Filipijnen zelf de naam Yolanda gebruiken,’ zegt weerman Peter Kuipers Munneke tegen NOS.

Bron NOS, Twitter Buienradar | Beeld ANP