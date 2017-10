Hoe tackel je vooroordelen op het werk?

Kristel Groenenboom (31) runt sinds haar 23e een miljoenenbedrijf dat containers bouwt. Maar een jonge vrouwelijke directeur die een succesvol internationaal bedrijf leidt, dat past niet in het plaatje dat veel klanten en leveranciers hebben. In haar boek Mag ik meneer Kristel even spreken? rekent ze af met alle vooroordelen waar ze elke dag mee te maken heeft.

Wat voor boek is Mag ik meneer Kristel even spreken precies?

‘Het is een boek met humor, maar het doel is wel om mensen na te laten denken. Het behandelt meerdere vooroordelen die zowel mannelijke als vrouwelijke ondernemers tegenkomen, bijvoorbeeld dat veel mensen denken dat directeurs altijd grijze mannetjes zijn in dikke BMW’s. Hierdoor krijgen vrouwen opmerkingen zoals ‘ben jij de schoonmaakster?’.’

Kun je nog meer vooroordelen noemen die jij bent tegengekomen?

‘Vooral bij oudere werknemers heerst het beeld dat de nieuwe generatie ondernemers het voor hen verpest. Dit is natuurlijk helemaal niet zo, maar om dat beeld écht te ontkrachten heb ik een professor dit laten beamen. Daarnaast worden mensen ook vaak aangezien voor ‘lui’ als ze minder dan de norm werken.’

Hoe is het idee om een boek te schrijven ontstaan?

‘Ik schreef al een tijdje columns, en kreeg daar altijd leuke reacties op. Toen is het idee om een boek te schrijven ontstaan.’

Wat voor advies heb je aan andere jonge ondernemers?

‘Mensen zijn vooral door die vooroordelen bang om te gaan ondernemen. Maar je moet je eigen leven leiden, niet dat van iemand anders. Dus al heeft iedereen commentaar, ga er gewoon voor!’

Heb je een persoon die je bewondert?

‘Ik bewonder vooral creatieve mensen. Zelf ben ik dat niet echt, maar ik vind het mooi dat zij zo dicht bij zichzelf kunnen leven. Marlies Dekkers is een ondernemer die ik om haar creativiteit bewonder. Je moet het maar kunnen, elke keer weer wat nieuws bedenken.’

Je bent columnist, schrijfster, spreekster en leidt een miljoenenbedrijf. Hoe zie je de toekomst?

‘Als ik een idee heb, voer ik het uit. Zo heb ik het huis waarin ik nu met mijn man woon zelf gebouwd en nu dus een boek geschreven. Wie weet wat er straks weer op mijn pad komt.’

