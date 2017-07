Hoe vaak moet je je spijkerbroek wassen?

Waarschijnlijk is het je weleens verteld bij het kopen van een spijkerbroek: niet te vaak wassen, anders vervaagt de kleur en het doet ook de pasvorm geen goed. Maar is dat wel echt zo? En worden je jeans echt schoner wanneer je ‘m in de vriezer legt?

Door je broek vaak te wassen gaat de kwaliteit achteruit. Maar van vuil wordt die ook niet beter. Door kou zouden alle bacteriën het loodje leggen, en dus leggen sommige mensen hun jeans in de vriezer. Dat blijkt echter geen nut te hebben.

In de vriezer gaan bacteriën niet dood, ze stoppen alleen met delen. Dat is dus ook de reden dat je kipfilet of gehakt langer goed blijft wanneer je die invriest. Als je je broek er weer uithaalt, is ie nog net zo vies als voorheen. Om eventueel vieze geurtjes eruit te krijgen, kan je ‘m natuurlijk wel in de buitenlucht uithangen.

Kleine wasjes, grote wasjes

De vriezer heeft dus weinig nut en niet wassen is ook geen optie: door dode huidcellen, vet en viezigheid wordt de levensduur ook verkort. Door je spijkerbroek nooit aan water bloot te stellen, kunnen vezels bovendien uitdrogen. Een wasbeurt is dus geen overbodige luxe als je niet in een vieze jeans wilt rondlopen. Maar hoe vaak stop je ‘m dan in de wasmachine? Je kunt gerust twee tot drie maanden je broek niet wassen, mits je het dragen afwisselt met andere broeken en kleding. Twijfel je hoe lang het geleden is? Dan is het waarschijnlijk hoog tijd voor een draai in de wasmachine.

Wastips

Het beste is om je jeans met de hand in de badkuip te wassen. Geen zin in (snappen we heus) of geen bad? Met onderstaande tips houd je je spijkerbroek langer mooi.

Haal alles uit je zakken, en doe je ritsen en knoopjes dicht.

Was je broek altijd binnenstebuiten.

Stop je jeans nooit in de droger. Hang ‘m gewoon te drogen en dan het liefst aan de tailleband of aan het uiteinde van je pijpen (om een vouw ergens in het midden van je been te voorkomen).

Meestal kan je een spijkerbroek prima op dertig graden wassen, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. Lees daarom altijd het etiket.

Gebruik een mild wasmiddel en gebruik niet te veel. Een donkere jeans? Gebruik een speciaal middel voor donkere kleuren.

Laat wasverzachter voor wat het is. Spijkerbroeken met stretch zouden hierdoor zelfs hun rek kunnen verliezen.

Stop de wasmachine niet te vol. Je hebt dan meer kans op slijtageplekken en kreukels.

Meer van dit soort artikelen? Volg VIVA ook op Facebook!

Bron Heddels.com, The Guardian | Beeld Shutterstock