Hoe zat het ook alweer met ‘het Coachella voor de allerrijksten,’ het festival dat totaal flopte? De docu staat nu op Netflix

Bella Hadid, Hailey Baldwin en Chanel Iman maakte reclame voor ‘hét Coachella voor de allerrijksten.’ Een exclusief festival dat zou plaatsvinden op een tropisch privé-eiland. Was je er niet? Dan hoorde je niet bij de elite van de wereld. Maar het festival flopte en de sterren met A-status stonden voor schut. Vanaf vandaag is de documentaire FYRE: The Greatest Party That Never Happened te zien op Netflix!

Coachella voor de allerrijksten

Het moest het Coachella voor de allerrijksten worden, met toegangstickets vanaf $12.000 dollar. Op een bestemming waar je alleen met privéjet kan komen, op een eilandje in de Bahama’s dat ooit eigendom was van drugsbaron Pablo Escobar. Hier geen massale optredens op grote podia, maar de beste artiesten – zoals Disclosure – op decadente jachten in de helderblauwe zee. Alleen de duurste champagne en de meest verse kaviaar zouden geserveerd worden. Overigens zouden er ook geen simpele tenten á la Lowlands staan, maar prachtige cabana’s en villa’s vanaf $4.000 tot $400.000, voor ieder wat wils. Bella Hadid, Hailey Baldwin en Chanel Iman maakten met plezier reclame voor Fyre, want het zou het meest decadente festival ooit worden.

Een grote flop

Niets was minder waar: het festival bleek één grote fraude, flop en oplichting te zijn. Bij aankomst werden de festivalbezoekers verrast met een verlaten eiland, waarop op de meest amateuristische manier een tentenkamp stond, kluisjes in het zand waren gezet en niemand te bekennen was. Organisator van dit ‘feest’ was de onzuivere entrepreneur Billy McFarland, die onder valse voorwendselen 7 miljoen had geleend om het festival te financieren. Hij werd gearresteerd en zit sinds vorig jaar zomer vast voor fraude.

Schadevergoedingen

Dat is echter niet het meest bizarre aan het hele Fyre Festival debacle. Twee bezoekers van het ‘festival’ klaagde McFarland aan voor de kosten van hun hotels, vluchten, mentale stress, pijn en leed. Ze gaven $13.000 uit voor een ‘luxury VIP package’ die zij in Bahama-zand zagen opgaan.

Het tweetal eiste een schadevergoeding van $25.000 -wat redelijk lijkt- maar hebben in plaats daarvan een vergoeding van $1.5 miljoen gekregen per persoon, plus $1 miljoen voor civielrechtelijke schade. Zo worden de rijken nog rijker, en heeft Fyre Festival wel degelijk iets opgeleverd. Handig, nietwaar?

Documentaire

Organisator McFarland is nog steeds in afwachting van een straf. Hem hangt een celstraf van 40 jaar boven het hoofd. Zijn zakenpartner Ja Rule is vooralsnog de dans ontsprongen en is afgelopen tijd druk bezig geweest met een documentaire rondom het fiasco. Die documentaire is nu te zien op Netflix!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Netflix, YouTube, beeld: Getty Images