Homoseksualiteit in de muziekindustrie: Lil Nas X durfde niet uit de kast te komen uit angst

De rapper had van jongs af aan meegekregen dat homoseksualiteit ‘nooit oké zal zijn’ en vreesde dat hij fans zou verliezen als hij uit zou komen voor zijn geaardheid. ‘Ik ken de mensen die het meest naar mijn muziek luisteren, en zij accepteren homoseksualiteit niet.’ Dat vertelt hij in een interview met Time Magazine.

Toch veranderde dat tijdens de Pride-maand. Na zijn optreden op het Engelse muziekfestival Glastonbury besloot hij onverwachts om het zijn fans te vertellen. ‘Sommigen van jullie weten dit allang, sommigen van jullie kan het niets schelen’, schreef de rapper bij een post op Twitter. ‘Ik zou het nooit gedaan hebben als ik niet op de een of andere manier door het universum zou zijn gepusht’, zegt hij daar nu over. ‘In juni zie ik overal Pride-vlaggen en stellen die elkaars hand vasthouden – allemaal van die kleine dingen.’

some of y’all already know, some of y’all don’t care, some of y’all not gone fwm no more. but before this month ends i want y’all to listen closely to c7osure. 🌈🤩✨ pic.twitter.com/O9krBLllqQ

— nope (@LilNasX) June 30, 2019