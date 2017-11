Hoofdredacteur Debby: ‘Ik app vaak ‘Ik stap nu op de fiets’ terwijl ik nog een bakkie koffie inschenk’

Ik kom uit een gezin met drie meiden. Om alles op rolletjes te laten lopen, stond timemanagement hoog op de agenda in huize Gerritsen. Te laat komen betekende veel gedoe en was daarom geen optie. Ik leerde al snel dat je op tijd op afspraken moest komen. Andermans tijd neem je serieus. Een afspraak zonder goede reden afzeggen, was al helemaal vloeken in de timemanagement-kerk.

Werd je uitgenodigd voor een verjaardagspartijtje dan kwam je gewoon, tenzij je met veertig graden koorts op bed lag te ijlen. Tegenwoordig zijn die kaarten heel anders geschud. Onze agenda’s staan vol met opties. We kiezen op het laatste moment waar we zin in hebben en wisselen moeiteloos als iets tegenvalt. Het principe ‘je komt, tenzij’ is ingewisseld voor ‘ik zie wel even of ik kom’. Te laat komen of helemaal niet komen, is vaker regel dan uitzondering.

Ook mijn principes zijn de laatste tijd nogal afgevlakt. Ik app vaker ‘Ik stap nu op de fiets’ terwijl ik nog een bakkie koffie inschenk in plaats van dat ik daadwerkelijk op de fiets stap. Sterker nog, vorig jaar cancelde ik op het allerlaatste moment een afspraak met een vriendin uit Den Haag. Na een lange dag werken had ik geen zin meer om in de file te staan. Ik veinsde een griepje. We zagen elkaar genoeg, ze zou het niet erg vinden.

Eenmaal thuis appte mijn vriend vanuit de kroeg of ik nog zin had in een drankje. Ach welja, eentje dan. Die avond was nog lang gezellig en bovendien live te volgen op het Instagramaccount van mijn vriend. Ik had geen idee, totdat ik een boos appje uit Den Haag kreeg. Ik schaamde mij vreselijk voor mijn gedrag, maar had een belangrijke les geleerd. Ik moest terug naar mijn oude principe: afspraak is afspraak. Exit excuustruus, eerlijkheid duurt het langst. Ook anno 2017.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

