Hoofdredacteur Debby: ‘Denk je nou echt dat het kinderen iets uitmaakt of een Piet blauw, geel of zwart is?’

In editie 49 brengen we een ode aan de powervrouw; aan vrouwen die onverstoorbaar zijn in het behalen van hun doelen. Zelf vind ik Sylvana Simons een voorbeeld van zo’n powervrouw. Want we weten allemaal: een mening over Zwarte Piet is anno 2017 niet zonder risico. Voordat je het weet, gaat je kop eraf en kun je niet meer veilig over straat. Wat Sylvana als fervent tegenstander van Zwarte Piet allemaal aan bagger over zich heen krijgt, is niet te geloven. Je schaamt je kapot wanneer je die constante stroom aan scheldkanonnades en verwensingen leest. En daar blijft het niet bij. Er zijn zelfs volwassen mannen die het nodig vonden om zich zwart te schminken en bij haar thuis langs te gaan ‘om haar even uit te leggen dat ze normaal moet doen’. Ze maakten daarbij en passant ook even haar huisadres bekend. Dat inspireerde een Apeldoorner weer om Sylvana met de dood te bedreigen. Met een boodschap die hij extra kracht bij zette door te stellen ‘ik weet waar je woont’.

Wij leven in een land waar vrijheid van meningsuiting in de grondwet staat. Maar wat hebben we aan dat recht als je met de dood wordt bedreigd wanneer jouw mening niet breed wordt gedragen? En als zelfs onze eigen minister-president Mark Rutte zich achter het door de AD-hoofdredacteur voorgestelde ‘Sinterklaasbestand’ schaarst. Een bestand waarin wordt opgeroepen het niet over Zwarte Piet te hebben zolang de goedheiligman in Nederland is. Oftewel: leuk hoor, die eigen mening, maar het komt nu even niet zo uit. Of in Ruttes woorden: ‘Sinterklaas is een mooie traditie, een kinderfeest. Dus laten we met elkaar een beetje normaal doen. Wat je niet wilt, is dat kinderen geconfronteerd worden met boze demonstranten’. Wat doe je dan? Nog harder praten. Een kinderfeest is het zeker. Maar helaas niet voor alle Nederlandse kinderen.

Voor een grote groep Nederlanders is het Sinterklaasfeest aanstootgevend en racistisch omdat het beeld van Zwarte Piet sterk refereert aan een gitzwarte bladzijde uit onze geschiedenis, de slavernij. Een periode van angst, geweld en onderdrukking. Dat past niet echt bij een kinderfeest. Toch? Waarom zouden dan deze traditie niet gewoon aanpassen zodat het voor alle Nederlanders een feest is? Want een ding is zeker: voor onze kinderen hoef je het niet te doen. Die geloven zelfs dat Piet door een schoorsteen komt, ook al heb je geen schoorsteen in huis. Dus denk je nou echt dat het kinderen iets uitmaakt of een Piet blauw, geel of zwart is? Tradities veranderen niet snel. We hebben tijd nodig om hierover met elkaar te praten. Ook op momenten dat het niet uitkomt of schuurt. Dat noem ik pas ‘normaal’, Mark.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

