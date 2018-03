Hoofdredacteur Debby: ‘Psst, heb jij weleens stoned op je werk gezeten?’

Ken je ’m nog, dat Kinderen voor Kinderen-liedje: ‘Ik loop met een been op de stoep, en een been in de goot, en als ik dat niet doe, dan ben ik morgen dood’? Ik kan ’m nog zo meezingen. Het liedje ging over dwanggedachten, zoals stoeptegels tellen of altijd de vijfde trede van de trap overslaan. De meeste kinderen hebben last van dit soort dwanggedachten, maar groeien er vaak overheen. Bij Ayella gebeurde dat niet. Ze ontwikkelde een heftige dwangstoornis die veel impact op haar leven heeft. Het slikken van antidepressiva helpt haar om haar stoornis onder controle te houden, maar het blijft een gevecht. Nog zo’n vechter is Fajah Lourens. Na twee pittige jaren waarin ze – naast het opbouwen van haar Killerbody-imperium – neefje Elfin en ex-vriend Daniël Surig plotseling verloor, zit ze nu weer lekker in haar vel. Letterlijk en figuurlijk, want ze mag dan wel iets minder trainen dan voorheen, die killerbody heeft ze nog steeds.

Psst, heb jij weleens stoned op je werk gezeten, of geëxperimenteerd met drugs om je creativiteit of productiviteit omhoog te krikken? Volgens de laatste berichten uit Silicon Valley is het microdoseren van lsd the new thing. Je voelt je positiever, socialer en energieker, beweren de believers. Maar is dat wel echt zo? VIVA’s Jessica Sindelka ging een maand trippend naar kantoor en vertelt haar wonderlijke ervaringen.

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

