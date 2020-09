Samenwonen is een grote stap, laat staan een (eerste) huis kopen. Voor velen van ons voelt het nog als een ver-van-mijn-bed-show, en eerlijk: het kan best intens zijn. De krappe woningmarkt, makelaars, een hypotheek… En zo komen er nog wel een miljoen andere dingen bij kijken. Een klein beetje hulp is dus meer dan welkom.

Wil je (binnenkort) een huis kopen? Dan weet je misschien niet waar je moet beginnen. Met dit stappenplan helpen we je graag op weg.

Huis kopen stap #1: Plan maken

Bepaal eerst wat voor type huis je wil kopen: wil je een bestaand huis, een nieuwbouwwoning of kies je ervoor een huis te laten bouwen? Zodra je die keuze hebt gemaakt, ga je een plan maken en de woningmarkt verkennen. Hoeveel mag je paleis kosten? Stel dat eerst vast voordat je begint met zoeken. Ook kun je alvast in gesprek gaan met een hypotheekadviseur, die jou precies vertelt welke hypotheek je kunt aanvragen.

Huis kopen stap #2: De woningmarkt op

Tijd om je te oriënteren! Jouw toekomstige huis kun je natuurlijk zelf vinden op bekende websites als Funda en Pararius, maar je kunt ook de hulp inschakelen van een expert. Zo kan een makelaar jou helpen in de jungle die de woningmarkt heet, met name als je een huis wil kopen in een gewilde regio. Die is volledig op de hoogte van de lokale woningmarkt, weet precies wat het huidige aanbod is én wat er binnenkort in de verkoop gaat. Maar let op: hoewel een makelaar je de nodige energie, tijd en moeite scheelt, zijn ze vaak wel prijzig. Ook kun je ervoor kiezen een deel zelf te doen en de rest over te laten aan een makelaar.

Huis kopen stap #3: Bezichtigen

Heb je een fantastisch huis gezien dat binnen je budget past? Dan wordt het tijd voor een bezichtiging! Waar moet je op letten en hoe bereid je je voor? Een paar tips op een rij:

Maak van tevoren een checklist om te zien of het huis aan al je eisen voldoet.

Bezichtig het huis bij voorkeur overdag. Zo weet je hoe het eruitziet bij daglicht en merk je gebreken als scheurtjes en schimmel sneller op.

Maak veel foto’s! Als je eenmaal terug bent van de bezichtiging is het fijn om nog eens een blik te werpen op het huis. Check wel altijd bij de verkoper of makelaar of dit mag.

Probeer de inrichting van het huis zoveel mogelijk te negeren. Met de ruimte kun je namelijk doen wat jij wil, dus laat je niet afleiden door meubels, behang of de vloeren.

Doe grondig onderzoek. Check de staat van het huis, let op eventuele gebreken en kijk wat de staat is van de cv-ketel, de badkamer en de keuken. Zo weet je of je extra kosten kunt verwachten.

Maak een ommetje in de buurt, zodat je een goede indruk krijgt van de plek waar je misschien gaat wonen.

Stel vragen! Dat ligt misschien voor de hand, maar de enige manier om alles te weten te komen over het huis is door vragen te stellen.

Huis kopen stap #4: Bieden en onderhandelen

En, was het wat? Dan wil je natuurlijk een bod uitbrengen. Het bieden en onderhandelen is een belangrijk onderdeel van een huis kopen. Bepaal van tevoren je strategie. Onderhandelen kan (vooral als je weet dat de verkopers al een nieuwe woning gekocht hebben en/of er veel aan het huis moet gebeuren), maar keep in mind dat er ook andere geïnteresseerden zijn. Aangezien je vaak geen flauw idee hebt wat er geboden wordt, is het verstandig dichtbij je eigen budget te blijven. Dat levert je later ook geen problemen op bij het aanvragen van een hypotheek. Check altijd eerst de woningwaarde voordat je een bod doet. Zo weet je wat ongeveer een goed openingsbod is. Goed om te weten: je kan een bod uitbrengen onder voorbehoud van financiering en/of bouwtechnische keuring.

Huis kopen stap #5: Koopcontract tekenen

Yes! Het bod op je droomhuis is geaccepteerd! Wat is de volgende stap? Het koopcontract. Hierin staan alle afspraken die je gemaakt hebt met de verkoper. Koop je een huis via een makelaar, dan stellen zij het contract op. Het ligt misschien voor de hand, maar check altijd of alles wat in het contract staat klopt. Let óók op de zogeheten ontbindende voorwaarden en of die zijn opgenomen in het contract. Krijg je na het tekenen bijvoorbeeld de hypotheek niet rond? Dan kun je hiermee de koop annuleren. Best belangrijk dus!

Huis kopen stap #6: Hypotheek aanvragen

Dan is het tijd om je hypotheek aan te vragen. Als je niet precies weet wat de juiste hypotheekvorm voor jouw situatie is, ga dan – als je dit nog niet gedaan hebt – zo snel mogelijk langs bij een hypotheekadviseur. Zo weet je zeker dat je de goede keuze maakt. Vervolgens vraag je een offerte aan bij jouw geldverstrekker. Je krijgt dan een renteaanbod, waarin niet alleen de afgesproken rente en de hypotheeksom staat, maar ook welke stukken je moet aanleveren. Nadat je dit gedaan hebt, krijg je een bindende offerte. Zodra je die getekend hebt, gaat alles naar de notaris en krijg je binnen de kortste keren de sleutel!

En dan nog: heb veel geduld

Houd er rekening mee dat het – vooral in gewilde regio’s als Amsterdam of Utrecht – niet altijd even makkelijk is om een huis te kopen. Bereid je erop voor dat het niet in één keer lukt en dat je in veel gevallen teleurgesteld wordt. Maar hé, de aanhouder wint, ook al kan het even duren.

Bron: Eigen Huis | Beeld: Getty Images