Als je huisgenoot deze 7 vragen niet kan beantwoorden, is het geen vriendin

Je studententijd staat – naast je studie (…) – vooral in het teken van nieuwe mensen en volwassen vriendschappen. De kindertijd en high school drama’s zijn voorgoed verleden tijd en je vriendschappen gaan dieper dan diep. Je verhuist naar een andere stad, neemt intrek in een studentenhuis en gaat om met je huisgenootjes. Maar hoewel je alles deelt met je roomies, wil dat niet zeggen dat hier sprake is van oprechte vriendschap. Doe de test met onderstaande vragen.

1. Wat is je lievelingseten?

Wanneer je samen woont, is de kans groot dat je ook vaak samen eet. Natuurlijk weet je roomie wat je lekker vindt en wat niet, maar een echte vriendin weer exáct wat je lievelingsmaal is.

2. Wat is je droombaan?

Je weet van elkaar wat je studeert en wat je na je studie wilt doen, maar weet je roomie ook wat nou precies je echte droombaan is?

3. Wat is je favoriete chick flick?

Je huisgenootje zou moeten weten wat je favo film is, want dit is de film die je continu voorstelt.

4. Wanneer ben je in een slechte bui?

Als huisgenootjes zijnde heb je snel genoeg door wanneer er iets aan de hand is, maar een echte vriendin weet dit al voor dat je überhaupt thuis bent. En natuurlijk weet deze vriendin ook de allerbeste peptalk te geven.

5. Wie is je celebrity crush?

Tijdens de talloze katermiddagen op de bank, gaat het er vast over: de celebrity crush. De echte vriendin onthoudt de naam, doet er haar voordeel mee tijdens je verjaardag en zoekt als wing woman de beste look-a-like voor je uit tijdens jullie stapavonden.

6. Wat is je kledingstijl?

Als geen ander weet jouw roomie je kledingstijl te omschrijven. Sterker nog, ze moet het nog beter dan jijzelf weten. Zij is degene die het vaakst in je kast snuffelt en je het vaakst in je favoriete outfit ziet.

7. Wat is je grootste ergernis?

Een ware vriendin wéét wat je grootste deal breaker is. Ze weet ook direct dat het je verdrietig of boos maakt wanneer iemand anders dit doet.

Bron: Elite Daily | Beeld: iStock