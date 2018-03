Taali Laur: ‘De straten en huizen in Tallinn zijn mooi als in een sprookje’

Vijf jaar geleden verhuisde Taali Laur (24) naar de hoofdstad van Estland. Ze werkt er als ontwikkelmanager bij restaurant-app Wolt. Voor VIVA tipt ze alle hotspots.

Wat is er zo bijzonder aan Tallinn?

‘De Old Town, oftewel middeleeuwse binnenstad. De sprookjesachtige straten met kinderkopjes en prachtige pastelkleurige gebouwen stralen zo veel warmte en gezelligheid uit. Het staat niet voor niets op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.’

Wat is typisch Tallinn?

‘Het eten! De restaurants op het Stadhuisplein serveren allemaal typisch Ests eten en drinken. Voor een lekker koud kaneelbiertje of malse elandbiefstuk met truffelsaus schuif je aan bij middeleeuws restaurant Olde Hansa. Daarna loop je door naar de hoger gelegen Domberg. Hier heb je een prachtig uitzicht over de middeleeuwse huizen met typische rode daken. Als je into sport bent, bezoek dan Simple Session. Skaters vanuit heel Europa komen naar Tallinn om mee te doen aan dit jaarlijkse indoor skatetoernooi.’

In welke wijk woon je?

‘Kristiine, een kleine, rustige buurt die dicht bij zee ligt. Ik vind het heerlijk om vlak bij het water te wonen. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik ergens anders zou wonen. Mijn straat heet ‘Lille’, wat best grappig is, want in het Ests betekent dit ‘bloem’ en de straat ruikt ook altijd naar bloemen.’

Wat is de place to be in de stad?

‘De Linnahall, die gebouwd is voor de Olympische Spelen van 1980. Het is een beetje vervallen, maar blijft een bijzondere plek om te bezoeken. Het uitzicht vanaf het dak op de stad en de zee is werkelijk adembenemend. Het geeft een enorm gevoel van vrijheid.’

Wat doe je in je vrije tijd?

‘Ik spring graag op de fiets richting zee om lekker uit te waaien. Bij mooi weer zit ik het liefst met een speciaalbiertje op het terras bij Frank, midden in Old Town. Ook kan ik het ijs bij Gelato Ladies niet weerstaan.’

Zeker doen

Seaplane Harbour ‘Door de kobaltblauwe inrichting waan je je onder water. Gelukkig krijg je in dit maritiem museum niet écht natte voeten. Stap binnen in de enorme onderzeeër of neem een vliegles boven Tallinn in een simulator.’ meremuuseum.ee/lennusadam

Kadriorgpark ‘Het Kadriorg-paleis is de eyecatcher van het park. Bezoek dit presidentiële paleis of rust uit bij de zwanenvijver. Daarna schuif je voor een lekkere brunch aan in het Kadriorgrestaurant.’ kadriorupark.ee

Old Town ‘Waan je in de middeleeuwen door de pastelkleurige huizen en beklim de oude stadsmuur in de Deense koningstuin. Daarna kun je heerlijk chocoladetaart eten bij Kehrwieder.’

Tallinna Teletorn ‘Voor daredevils: loop op 175 meter hoogte langs de rand van deze tv-toren. Het scheelde niet veel of de Russen hadden het gebouw neergehaald. Gelukkig maakten de Estse inwoners zich hard voor hun televisietoren, waardoor je hier ook nu nog kunt genieten van het panorama-uitzicht op de hele stad.’ teletorn.ee

Lekker eten

Uulits ‘In het foodwalhalla van de Balti Jaama Turg vind je Uulits, waar ze de beste burgers van de stad maken. Van honderd procent beef burgers tot een vegetarische variant. Als je niet kunt kiezen, kun je ook de selectie van drie mini-burgers proberen.’ uulits.ee

Bekker Pagariäri ‘In deze kleine bakkerij in Kalamaja blijf je je verbazen over de huisgemaakte zoetigheden. Proef de heerlijke kardemombroodjes of neem de gezouten karamel-pretzels. Alles is om je vingers bij af te likken.’ facebook.com/bekkerpagariari

Purée ‘Voor een lekker vegan ontbijt of lunch schuif je aan bij Purée. Elke dag is het een verrassing wat je krijgt, want de eigenaresse heeft geen vast menu. Als je geluk hebt, bestel je haar huisgemaakte bananenbrood. De smoothie van de dag is altijd goed.’ instagram.com/health_bar_puree

