Alina Engibarjan (32) is makelaar onroerend goed

‘Ik hou me bezig met verkoop en aankoop van onroerend goed in Rotterdam en omgeving. Ik focus me vooral op exclusieve panden in het hogere segment. Service vind ik heel belangrijk. Tijdens open huizen-dagen neem ik echt de tijd voor mijn klanten en probeer ik op alle details te letten, zodat de klant honderd procent tevreden is. Je bent eigenlijk regisseur van je eigen verkoop.’

Fleur Dijkmans (30) en Maxime Pluis (30) zijn makelaars

‘We komen uit ondernemende families die gespecialiseerd zijn in vastgoed. Zo kwamen we al op jonge leeftijd in aanraking met het vak. Onze samenwerking is echt een feest. We willen tevreden klanten, daar halen we in een competitieve markt zoals die in Amsterdam de meeste voldoening uit. Klanten komen vaak via via bij ons terecht omdat ze van anderen horen dat ze goed zijn geholpen. Dat is voor ons het mooiste compliment dat we kunnen krijgen.’

Alice Janssen (30) is kandidaat makelaar

‘Ik werk voor een klein makelaarskantoor in Amsterdam. Ik ben zakelijk en rationeel, maar hou ook van creativiteit. Die mix vond ik in de makelaardij. Het leukste van mijn werk vind ik dat ik mensen echt blij kan maken en kan helpen met het maken van de juiste keuzes. Ik probeer mijn klanten goed te leren kennen, zodat ik op basis daarvan een geschikte woning voor ze kan vinden.’

Susan Bosma (30) is makelaar en taxateur

‘Het leukste van mijn werk vind ik de afwisseling. De ene keer ga ik op pad voor het eerste huis van een starter en de volgende keer verkoop ik een prachtig grachtenpand. Het blijft een bijzondere ervaring om het vertrouwen van mensen te krijgen bij zo’n belangrijke beslissing in hun leven. Ik zie het elke keer weer als een uitdaging om de wensen en verwachtingen van mijn klanten te overtreffen.’

Marja Blokland (30) is makelaar en taxateur

‘Ik werk bij een jong makelaarskantoor in Rotterdam, met een niet-traditionele aanpak. Zo hebben wij een groot bereik op onze social mediakanalen en komt het regelmatig voor dat we via die weg woningen verkopen. Daardoor hebben we Funda niet altijd nodig. Elke dag is anders, waardoor ik mijn werk met veel plezier en enthousiasme doe.’

Heather van Leuverden (34) is makelaar

‘Als makelaar help ik klanten bij het aan- en verkooptraject van hun huis, een van de belangrijkste gebeurtenissen in iemands leven. Ik begeleid het hele proces vanaf het eerste gesprek tot aan de verhuizing. Ons kantoor is een echt vrouwenkantoor met een heel fijne sfeer en energie die door onze klanten altijd wordt gewaardeerd. Elke week roep ik wel een keer dat ik de allerleukste baan van de wereld heb.’

