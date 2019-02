Hulde: Prins Constantijn weigert ooit nog deel te nemen aan panel zonder vrouwen

Met haar eindeloze inzet voor Stichting Lezen & Schrijven en haar immer sympathieke voorkomen heeft prinses Laurentien al langere tijd een plekje in ons hart veroverd. Maar nu doet ook prins Constantijn een duit in ons hartje: hij gaat nooit meer in een panel zitten zonder dat er minstens één vrouw in zit. Hulde voor prins Constantijn!

Rode vlag

Dat vinden wij toch best een fel (maar uiterst welkom) statement voor een prins. Volgens Constantijn, die werkt als start-upambassadeur voor belangenbehartiger StartupDelta, is er te weinig oog voor diversiteit. Veel start-ups bestaan alleen uit mannen en om de vooroordelen voor vrouwelijke ondernemers weg te nemen, pleit hij nu voor panelgesprekken waar minimaal één vrouw in zit.

‘Voor een investeerder moet het toch een rode vlag zijn als er alleen mannen in een managementteam zitten,’ legt de prins uit in een interview met Het Financieele Dagblad. Volgens hem is er nog altijd sprake van ‘onbewuste vooroordelen’ over vrouwelijke ondernemers bij investeerders. Om die reden gaat prins de prins dus nooit meer in een panel zitten zonder dat er minstens één vrouw in zit.

It’s a man’s world

Vorig jaar bleek uit een onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam dat het merendeel van de investeringsfondsen geld steekt in start-ups die door mannen worden geleid, terwijl maar 1,6 procent naar bedrijven van vrouwen gaat. Nederland loopt hierbij achter op andere landen.

Weinig diverse investeringsfondsen zijn eerder vooringenomen, verklaarden de onderzoekers. Investeerders kunnen hier iets aan doen, zegt Constantijn nu: ‘Je kunt bijvoorbeeld wegblijven uit een investeringscommissie waar geen vrouwen in zitten.’

Bron: ANP, beeld: ANP