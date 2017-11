Het ideale cadeau voor de feestdagen: verwen iemand met Bladcadeau

De feestdagen zijn al hectisch genoeg. Daarom hebben wij het zoeken naar het perfecte cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis een stuk makkelijker gemaakt. Met Bladcadeau zit je namelijk altijd goed!

Bladcadeau biedt een moment écht voor jezelf, een luxe in deze tijd waarin we bijna 24/7 online zijn. Laat je door jouw favoriete tijdschrift inspireren en verrassen door prachtige foto’s en vormgeving, ontroerende reportages, persoonlijke verhalen, slimme tips en nuttige informatie.

Extra cadeautje

Bladcadeau is daarom ideaal voor onder de kerstboom of voor in de schoen. Met een extra cadeautje in de speciale feestverpakking tover je gegarandeerd een lach op het gezicht van de ontvanger. En nog beter: tot en met 31 december krijg je ook nog eens 10 procent extra tegoed bij aankoop van een Bladcadeau. Al vanaf 5 euro kun je iemand dit geweldige presentje als een aardigheidje geven. Wij zeggen: doen!

