Iedereen heeft het over de bitcoin, maar wat is het eigenlijk?

Bitcoins zijn de laatste tijd the talk of the town. Afgelopen weken steeg de waarde van de digitale munt met maar liefst veertig procent, waardoor kranten en sites er vol mee staan. Maar wat is de bitcoin eigenlijk precies? En hoe kom je eraan?

Wat zijn bitcoins?

De bitcoin is digitaal geld, waarmee je – net als met euro’s of dollars – kan betalen. Je betalingen kunnen wereldwijd en snel gedaan worden en zijn veilig, net als bij een creditcard. Een bitcoin is een softwarecode die je kan zien als digitaal cash geld, waarbij betalingen via het bitcoinnetwerk direct van jou naar de andere persoon gaan. Een bitcointransactie is onomkeerbaar en is net zo makkelijk als het versturen van een e-mail. Je verstuurt deze echter niet naar een e-mailadres, maar naar een bitcoinadres, die bestaat uit een reeks van cijfers en letters. Hoeveel bitcoins er bij een bepaald adres horen, staat in een publiek transactielogboek, een digitaal administratiesysteem dat de blockchain wordt genoemd. Of jouw adres naar jou te herleiden is, bepaal je zelf. Dit systeem voorkomt dat een bitcoin twee keer kan worden uitgegeven: als je een bitcoin aanbiedt, kan de ontvangende partij in de blockchain controleren of jij wel de eigenaar bent.

Van wie is de bitcoin?

Bitcoin is decentraal en heeft geen eigenaar, iedereen die bitcoins bezit is aandeelhouder. Dat betekent dat het van iedereen is die eraan deelneemt of er gebruik van maakt. Er is geen bank, overheid of regering die iets over de bitcoinmarkt kan beslissen.

Wie heeft het bedacht?

De bitcoin werd in 2009 bedacht als alternatief voor het bestaande geldsysteem. De naam Satoshi Nakamoto is de schuilnaam van de bedenker(s) van de digitale munt. Er zijn al veel pogingen gedaan hem, haar of hen te vinden, maar de identiteit kan nog niet met zekerheid worden vastgesteld.

Hoe kom je eraan?

Er zijn twee manieren om eigenaar te worden van bitcoins: door ze te kopen of door mining.

Kopen

De makkelijkste manier om een (deel van een) bitcoin te kopen is via een wisselkantoor. Je betaalt dan vaak met PayPal of via een bankoverschrijving, en er komt een toeslag bij (rond 1 procent). Ook kan je aan bitcoins komen via een zogenaamde exchange. Hij of zij verkoopt geen bitcoins, maar brengt bitcoinaanbieders en -kopers met elkaar in contact. Dit is echter niet zonder risico’s omdat je niet weet of je de tussenpersoon kunt vertrouwen en er nooit garanties zijn voor de prijs die je voor je bitcoins betaalt.

Mining

Aan de bitcoin/softwarecode is te komen door middel van mining. Mining is het valideren en vastleggen van de betalingen die in het bitcoinnetwerk plaatsvinden. Hiervoor moeten mensen speciale hardware laten draaien, wat veel stroom kost. Die personen – de miners – kunnen daar een beloning voor krijgen. Als ze de mining-hardware laten draaien, krijgen ze de kans een ingewikkelde rekensom op te lossen. Wie het antwoord weet, ontvangt 12,5 bitcoin. Om de zoveel jaar halveert de beloning. Maar: ‘even’ een bitcoin vinden is er niet bij. Hoe meer er zijn gevonden, hoe lastiger de rekensom, of cryptografische puzzel, wordt. Daarom zijn er speciale ‘mining pools’, waarbij meerdere miners hun kennis delen. Inmiddels zijn er 17 miljoen van de 21 miljoen bitcoins in omloop. Rendabel minen is dus lastig: dit kost veel tijd, geld en energie.

Waarom heeft iedereen het erover?

De koers van de munteenheid schommelt enorm op de markt. Was een bitcoin een jaar geleden nog 1000 dollar waard, deze week ging de bitcoin over de magische waardegrens van 10.000 dollar heen. Dat is een stijging van maar liefst 900 procent. Wie dus in het verleden wat bitcoins bij elkaar heeft gespaard, heeft een goeie investering gedaan.

Bron Bitcoinspot, bitcoin.nl, Het Parool, NRC | Beeld Shutterstock