Shake it off: politieke coming-out van Taylor Swift schokt Amerika

Onbedoeld is Taylor Swift inmiddels uitgegroeid van countryzangeres tot summum van blank Amerikaans bevoorrecht popmeisje. Mede door haar grote successen, haar vete met Kanye West en haar al dan niet terechte ontmaskering door Kim Kardashian is ze op die ‘troon’ geplaatst. Met alle gevolgen van dien. Door haar bevoorrechte positie in de popwereld zou ze vast Republikein zijn, zo werd vaak gefluisterd. Of stemt Taylor juist op de Democraten? Na jaren geeft ze nu eindelijk duidelijkheid.

Zo lang als dat Taylor Swift wisselt van vriendjes, zo lang wist ze haar politieke voorkeur geheim te houden. Vanwege haar muzikale roots – countrymuziek – en haar afkomst – Nashville – werd vaak aangenomen dat Taylor een Republikeinse zou zijn. Maar door uitspraken ten bate van de Women’s March wist ze de indruk te wekken dat ze voor de Democraten zou stemmen. Hoe zit het nou? Wanneer Taylor Swift in interviews werd gevraagd naar haar politieke voorkeur, gaf ze altijd een ontwijkend antwoord.

Who is Taylor Swift voting for?

En dus groeide Swift’s politieke voorkeur uit tot een nationaal mysterie in Amerika. Who is Taylor Swift voting for was de vraag die menig Amerikaan bezig hield. Op die vraag geeft Taylor nu via een uitgebreide post op Instagram antwoord, in aanloop van de midterm verkiezingen aankomende november. ‘Ik ben altijd terughoudend geweest om over politiek te praten, maar door een aantal gebeurtenissen in mijn leven en in de wereld de afgelopen twee jaar, denk ik daar nu anders over.’ Haar antwoord? Ze is Democraat.

Een stem tegen discriminatie en racisme

‘Ik heb en zal altijd mijn stem uitbrengen de kandidaat die zich inzet en vecht voor de mensenrechten die ik denk dat we allemaal verdienen in dit land. Ik geloof in de strijd voor LGBTQ-rechten, en dat elke vorm van discriminatie op basis van seksuele geaardheid of geslacht verkeerd is. Ik geloof dat het systemische racisme dat we nog steeds in dit land tegen mensen van kleur zien, angstaanjagend, ziekmakend en wijdverspreid is.’

Een stem tegen de vrouwelijke kandidaat

Taylor geeft ook te kennen dat ze niet zal stemmen op de vrouwelijke Republikeinse kandidate Masha Blackburn in haar thuisstaat, het conservatieve Tennessee. ‘Hoezeer ik in het verleden ook op vrouwen stemde en dat in de toekomst weer hoop te doen, kan ik niet achter Marsha Blackburn staan. Haar stemgedrag in het Congres vind ik doodeng. Ze stemde tegen gelijke betaling voor vrouwen, tegen een wet die vrouwen moet beschermen tegen huiselijk geweld, ze vindt dat bedrijven homo’s mogen weren als klant en ze gelooft niet dat zij mogen trouwen. Dat zijn niet mijn Tennessee-waarden.’

Amerika in schok

Uiteraard maakt haar statement veel los. Vooral door de Republikeinen wordt de 28-jarige zangeres aan de schandpaal genageld. Zelfs president Trump heeft de moeite genomen om te reageren en zijn reactie liegt er niet om: ‘Ik hou nu 25 procent minder van haar muziek.’ Andere boze Republikeinse tongen beweren dat ze ‘zojuist haar carrière heeft beëindigd’ door met dit statement naar buiten te komen.

Op haar post heeft Taylor Swift inmiddels meer dan 1,7 miljoen likes.

