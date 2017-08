Zie je wel: ijs is altijd een goed idee! Waterijs vermindert de pijn na een operatie

Van ijs worden we altijd blij. Nu blijkt waterijsjes niet alleen als welkome afkoeling in de zomer te werken, het vermindert ook de behoefte aan medicijnen na een operatie.

Dat een waterijsje goed werkt tegen de pijn als je amandelen zijn verwijderd, is algemeen bekend. Dat een waterijsje ook de pijn na andere operaties verlicht, is nieuw. Zo blijkt uit een onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum.

Vijftig patiënten van het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft kregen na het verwijderen van hun galblaas het goedkoopste waterijsje uit de supermarkt voorgeschoteld door onderzoekers van LUMC. Vijftig anderen kregen geen ijsje na hun operatie. ‘Mensen die direct na de operatie een ijsje kregen bleken iets minder behoefte te hebben aan extra pijnstillers,’ vertelt Marieke Niesters, senior onderzoeker en arts-assistent op de afdeling anesthesiologie van het LUMC.

IJskoud wondermiddel

Een wondermiddel op de korte termijn kunnen de waterijsjes zeker genoemd worden, maar je hebt er geen dagenlang profijt van. ‘Maar een uur na de operatie werkt het wel, wanneer je op de uitslaapkamer ligt. Voor een operatie mag je zes uur van te voren niets meer eten of drinken. Je kunt je voorstellen dat je daarna dorst hebt of een droge keel. Een ijsje is dan prettig. Daarnaast is een waterijsje voor iedereen leuk om te krijgen. Je krijgt er blij gevoel van. Het is makkelijk, goedkoop en je hebt geen last van bijwerkingen zoals bij medicijnen. Een operatie kan heel stressvol zijn, dan leidt een ijsje ook een beetje af.’

Na een amandeloperatie helpt de kou van het ijsje om de ontsteking te verminderen. Bij andere operaties werkt het echter niet op die manier, vertelt Marieke Niesters. ‘Dit lijkt een ander mechanisme. We denken dat de suiker endorfines in het lichaam vrijmaakt, waardoor je minder pijn ervaart. Zo krijgen kinderen bijvoorbeeld suikerwater als ze een pijnlijke hielprik krijgen of wanneer er bloed wordt geprikt. Dat is hetzelfde principe.’

Ice, ice baby

Of een waterijsje bij andere operaties dan aan de galblaas of amandelen helpt, is nog niet duidelijk. ‘We hebben nu alleen gekeken naar galblaasoperaties, maar het zou zeker kunnen. Het kan in ieder geval geen kwaad om een waterijsje te geven,’ zegt Niesters.

Bij het Reinier de Graaf Gasthuis waren ze al overtuigd. ‘Daar gaven ze patiënten zelfs al ijsjes, waardoor we dit zijn gaan onderzoeken. Ze gaan er zeker mee door. Er zijn meerdere ziekenhuizen die het geïntroduceerd hebben, maar het is nog geen landelijk gebruik.’

Bron HLN.be | Beeld Sanoma Beeldbank