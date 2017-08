Kamperen als je niet van kamperen houdt: ‘Achteraf blijkt het een classic campingmisser die alleen superlosers maken’

Of ik een camping wilde testen met de kinderen. Ik had drie redenen om daar vriendelijk voor te bedanken.

Ik ben geen kampeerder (decadent, maar eerlijk: ik lig liever in bad dan dat ik ergens bibberig moet douchen op slippers). Ik ben alleen met twee kleine kids en daartoe biedt het dagelijks leven al genoeg uitdagingen. Ik hou niet van campings.

Ja leuk! zei ik dus. Want ach, het is toch een avontuur voor die kinderen. En op het moment van toezeggen zou het nog wel eventjes duren. Maar goed, nu is het ineens zover.

Auto ingepakt, muziekjes aan, meezingen onderweg: het gaat gezellig. Alleen het weer, dat zit niet mee. Maar ach, het is vakaansie. Zodra we op de Sprookjescamping in Rheeze aankomen vinden Noah (4) en Isa (2) het gelijk prachtig. Al dat guitige verkleedvolk dat er gewoon in het wild rondloopt. En slapen, dat doen we dus in een echte caravan. Zo’n kipding. Ze mogen zelf hun plek kiezen in het stapelbed. Isa gaat voor het middelste bed, Noah bovenin. Superblij, allebei. En ik, ik kijk van de stapel geplastificeerd beddengoed naar de krappe ruimte tussen de op te maken bedden. Hoe dan?

First things first. Limonade. En chips. Want dat hoort erbij. Ding: na het eerste glaasje limo staat me een verrassing te wachten. De kraan doet het niet meer. Stomverbaasd ruk ik aan het hendeltje. Maar vergeet het maar, geen druppel. Topper, geven ze mij natuurlijk weer de kapotte caravan.

Ietwat beduusd loop ik het veldje voor onze staplek op. De kids vergeten de limonade zodra ze het speeltuintje zien en ondertussen vangt een buurman mijn hulpbehoevende blik. Hij vraagt dan ook, met zwaar Limburgs accent, of hij me kan helpen. Ik zeg: ‘Jazeker, want mijn kraan doet het niet meer.’ Hij: ‘Dan moet je de watertank vullen.’ Ik, op mijn allerdommigst: ‘De ehhh… watertank?’

Zijn vrouw voegt zich per direct bij ons. Ze vraagt waar ik mijn man heb gelaten. Vraagt ze dat echt? Ja. Ze vraagt het echt. ‘Nou,’ zeg ik, ‘die is er niet meer.’ Direct besef ik dat het niet helemaal klinkt zoals het is. Ik ben gewoon gescheiden, er is niemand deud. Maar nu ik een soort van medelijden in haar blik bespeur, laat ik de waarheid voor het gemak even in het midden. Ik zit immers met die kraan. Ze geeft haar man een duwtje. Doe maar even helpen dan, die arme meid.

Geduldig en al leert hij me de basics van het kampeerleven. Gieter haal je uit het achterluik met sleuteltje zus, de watertank bekijk je via sleuteltje zo en die vul je weer via luikje x. Water haal je op het veldje. Drie gieters, kan die zeker hebben.

En zo liep het dat ik wel een uur of vier zonder hulplijn kon. Tot het donker. Nadat ik als een slangenmensch de stapelbedden slaapklaar heb gemaakt, is het kinderbedtijd. En nog voor de afwas in het druiprek staat, slapen ze al.

En nu dan? Maar een beetje zitten in de voortent dan. Straalkachel aan op de hoogste stand, want het is verdikkeme koud. Ik neig naar drank, maar kies in een vlaag van verstandsverbijstering voor thee. En ineens wordt alles donker. De stroom. Valt hartstikke uit. Alleen bij mij, want als ik naar de paar buurcaravans kijk waar nog wakker leven is, brandt daar nog wel licht. Met alleen het zaklampje van mijn iPhone als munitie dool ik door het pikdonker rondom mijn caravan. Blote voeten door het koude, natte gras. Ik weet niet precies waar ik naar zoek. Ik vind het dan ook niet.

Achteraf blijkt dit een classic campingmisser die alleen superlosers maken. Straalkachel + waterkoker = way too much. Duh. Trekt zo’n caravan-stroom-toevoer-ding gewoon niet. Moet je effe weten, ja.

Fok it, dan maar slapen. Bij kaarslicht poets ik mijn tanden. Net als ik dat ergens ook wel romantisch durf te vinden, kom ik erachter dat de kraan kennelijk óók niet werkt als er geen stroom is. Er zit dus niets anders op dan mijn mond te spoelen met lauwe Spa Rood. Lachen, ja.

De volgende ochtend is alles een beetje beter. De stroom wordt gefikst door een hoofdschuddende meneer. En het weer knapt op. Er is een theatervoorstelling en er zijn softijsjes met chocoladip. Er is een kinderbuffet met mini-frikandellen en tot slot een fijne, warme campingdouche. Best heel oké. Misschien toch vaker doen, dat kamperen. Misschien ook niet.

Tekst Milou van der Will