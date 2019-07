‘Ik ken mijn baas beter dan mijn kinderen’

Theo heeft een sleutelfunctie in zijn bedrijf en dat betekent dat hij altijd beschikbaar moet zijn en regelmatig in het weekend moet werken. Daardoor ziet hij zijn kinderen Pip en Hansje veel te weinig en dat zit hem behoorlijk dwars. Waarom kan hij niet parttime werken, of op z’n minst de weekends vrij zijn?

Theo: ‘Na de scheiding wilde ik graag parttime gaan werken zodat we co-ouderschap konden doen. Carine wilde dat ook graag, dan zou zij kunnen gaan werken. Maar mijn baas vond dat niet goed omdat ik zogenaamd onmisbaar was voor het bedrijf. Hij dreigde zelfs met ontslag. Ik moet natuurlijk alimentatie betalen, dus toen heb ik maar ingebonden. Nu zie ik Pip en Hansje alleen in het weekend en dat vind ik veel te weinig. De kinderen missen mij ook, dat kan ik zo goed aan ze merken. Soms huilen ze echt hartverscheurend als ik ze moet achterlaten. Dat gaat me zo aan mijn hart.

Nu ‘vraagt’ mijn baas me sinds een half jaar regelmatig of ik een dagje wil overwerken, juist in het weekend. Dat betekent dat ik de kinderen soms helemaal niet zie, of alleen zondagmiddag een uurtje bij Carine thuis. Ik mis zo veel van hun ontwikkeling. En ik ken mijn baas ondertussen beter dan mijn eigen kinderen. Die zijn nog maar 3 en 5 jaar oud en juist op die leeftijd veranderen ze zo snel. Ik heb het gevoel dat ik van alles mis. Het liefst had ik ze drie dagen per week bij mij thuis, dat je ook de huiselijke dingen van ze meemaakt: naar bed brengen, in bad doen, samen eten. Dan wil ik de andere vier dagen wel werken, tien uur per dag als het moet, ook al is het in het weekend. Als ik mijn kinderen maar wat vaker zou kunnen zien.’

Ruud: ‘We zitten met het bedrijf in een cruciale fase, we gaan opschalen van Europees naar mondiaal. Dat is heel spannend. Vooral China is een interessante markt voor ons. Maar ook een hele lastige. Theo is de enige in ons bedrijf die echt is ingevoerd op dat dossier. Hij heeft een aantal jaren in Nanjing gewoond en kent de mensen en gewoonten door en door. Het ligt soms heel gevoelig, omgangsvormen. Een verkeerd gebaar of foute timing en voordat je het weet gaat die opdracht aan je neus voorbij. Het is ook snel handelen want de concurrentie is moordend. Als jij vrijdag een voorstel indient, krijg je soms de volgende dag al reactie en daar moet je dan snel op reageren. Dus Theo moet eigenlijk altijd stand-by staan. Ik begrijp heel goed dat hij zijn kinderen vaker wil zien, ik heb er zelf ook twee thuis rondlopen die ik veel te weinig zie. Maar parttime werken of de weekends vrij, dat gaat gewoon niet. Dan moeten we een andere specialist aantrekken en dan is Theo zijn baan kwijt. Wat ik wel kan aanbieden is kinderopvang. Ons bedrijf heeft een contract met een kinderdagverblijf twee straten verderop. Als Theo wil, kunnen zijn kinderen daar onbeperkt naartoe, ook in het weekend. Ik heb dat aan hem aangeboden, maar hij zegt dat hij geen kinderen heeft om ze vervolgens in de opvang op te bergen. Ja, als hij er zo tegenaan kijkt, is hij misschien gewoon niet zo geschikt voor deze baan.’

De mediator: ‘Ruud, voor jou is China belangrijk om binnen te halen. Dat is belangrijk voor je en daar heb je veel voor over. Theo, je werk is voor jou een inkomstenbron. En je vindt je gezin belangrijk. Dat is eigenlijk waar je momenteel voor leeft, als ik het goed begrijp. Jij hebt daarnaast ook kwaliteiten die Ruud goed kan gebruiken. Hoe zit dat met je werk? Het kan zijn dat Ruud een punt heeft en dat de baan op dit moment niet past in je leven. Anderzijds zijn er misschien wel oplossingen te bedenken. In dat geval is het allereerst van belang om aan te voelen voor jezelf of de commitment er is om er samen uit te komen. Vervolgens ga je voor jezelf na wat je allemaal hebt in te brengen, wat de overeenkomsten en de verschillen zijn. Dan geef je elkaar de hand als blijk van vertrouwen en ga je om de tafel om samen tot afspraken te komen. Het inzetten van een mediator is in dit soort situaties wel gewenst, zodat jullie met goede afspraken het gesprek kunnen afronden.