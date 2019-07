‘Ik voel me schuldig over mijn super leuke baan tegenover mijn suïcidale dochter’

Tegen haar zin is Manon door haar leidinggevende in een nieuwe taskforce geplaatst. Het is een interessante klus en de collega’s zijn erg aardig, maar door de extra werkdruk komt Manon’s privéleven in het gedrang. Manon vreest dat haar suïcidale tienerdochter Olivia hier de dupe van wordt.

Manon: ‘Twee maanden geleden vertelde Margje tijdens de teamvergadering dat onze afdeling er een nieuw project bij zou krijgen waarvoor een speciale taskforce moest komen. Ze keek mij daarbij nadrukkelijk aan. Ze had het afgelopen jaar vaker laten doorschemeren dat het tijd werd voor een nieuwe functie, maar dat heb ik altijd afgehouden. Ik heb een depressieve dochter die veel aandacht vraagt. Olivia heeft al eens geprobeerd om zich van het leven te beroven en ik ben erg bang dat ze het nog een keer zal proberen. Ik ben alleenstaand en heb weinig familie en eigenlijk geen echte vriendinnen en ik kan met niemand over Olivia praten. Op het werk draait alles om targets halen en de concurrentie aftroeven. Tijdens de lunch gaat het nooit over persoonlijke dingen.

Enfin, na die teamvergadering nam Margje me apart en ze dwong me bijna om voor die taskforce te solliciteren. Natuurlijk kwam ik erin. Het project draait nu vier weken en ik moet zeggen, het is hartstikke leuk. Onze opdracht is interessant en de collega’s zijn heel enthousiast en behulpzaam. Ik leer er veel. Maar het kost ook een hoop extra tijd en energie. Ik moet elke avond wel een paar uur lezen en ook de afgelopen weekends was ik met werk bezig. Ik merk aan Olivia dat die dat niet leuk vindt. Ze zit steeds vaker op haar kamer en praat amper nog tegen me. Volgens mij snijdt ze zichzelf ook weer. Eigenlijk zou ik parttime moeten werken, zodat ik er meer voor haar kan zijn.’

Margje: ‘De eerste indruk van Manon is die van een consciëntieuze vrouw, zo iemand die alle dossiers uit haar hoofd kent en je precies kan vertellen welke bedragen er op welke offerte staan. Dat is een prachtige eigenschap, maar ons bedrijf heeft vooral behoefte aan inventieve, innovatieve mensen, buiten de box denkers.

Ik weet zeker dat Manon dat ook in zich heeft. Ze heeft een heel origineel gevoel voor humor bijvoorbeeld. Ik denk dan: als je in grappen zulke aparte gedachtesprongen kunt maken, kun je dat in projecten misschien ook wel. Ze is alleen zo verschrikkelijk voorzichtig. Daarmee zit ze zichzelf in de weg. Daarom heb ik er persoonlijk voor gezorgd dat ze bij deze taskforce zou komen. Het is een licht project, kortdurend en niet al te ingewikkeld. Een mooie gelegenheid voor haar om erin te groeien.

Gister vroeg ik de taskforceleider hoe Manon het deed. Hij noemde Manon enthousiast en leergierig, maar vertelde ook dat ze een afwezige indruk maakt, alsof ze er met haar aandacht niet echt bij is. Ze heeft zich nog steeds niet helemaal ingelezen en het lijkt of ze het tempo van de ploeg eigenlijk niet kan bijbenen. Hij zei het niet met zo veel woorden, maar ik kreeg de indruk dat hij niet zo blij met haar was. Daar baal ik van. Voor Manon natuurlijk, maar ook voor mezelf. Ik heb op een andere functie in het bedrijf gesolliciteerd en omdat ik me zo hard heb gemaakt voor Manon’s plekje in de taskforce, zou haar mislukking ook op mij afstralen.’

De mediator: ‘Jullie lopen allebei vast als ik zo lees. Wat wil je openbreken? Een hoop informatie houden jullie achter de hand. Misschien is het nodig als er te weinig gevoel van veiligheid is om het te delen. Dan is het goed om er iemand bij te halen waar jullie beiden vertrouwen in hebben. Wat privé speelt hoeft natuurlijk niet te worden gedeeld. Maar als het je werk schaadt is het wel slim om iemand op de hoogte te stellen die je adviseren wat te doen, Manon. Margje, hoe zou jij jouw belang vertalen in dit verhaal? Als jullie nu in gesprek gaan voorkomen jullie veel. Op het moment dat je beiden niet op de hoogte bent van de belangen van de ander wordt de discussie gevoerd over waar de emoties jullie brengen. En dat is vaker een verkeerde dan een goed kant op. Wees dus verstandig en ga om de tafel. Een mediator kan de veiligheid borgen, want jullie willen natuurlijk nog verder met elkaar.’

Over de mediator

Michiel Hordijk (45) is de initiator van de Mediation Supermarkt: een handig boek met uitleg, mediation of een leuk item voor de kinderen helpen om rust te vinden in een lastige periode. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin. Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar info@mediationsupermarkt.nl.