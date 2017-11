Lidl is geen ‘Liddel’ en andere merknamen die je verkeerd uitspreekt

Ook al koop je regelmatig iets van een bepaald merk: de merknaam (goed) uitspreken blijft voor sommigen een dingetje. Om te zorgen dat je het voor altijd goed doet, zetten wij de juiste uitspraken voor je op een rijtje.

Primark

Over de uitspraak van de Ierse winkelketen is al vaak gesproken. Zo’n drie jaar geleden zou een PR-dame hebben gezegd dat de naam op z’n Iers als ‘Priemark’ wordt uitgesproken, maar onlangs klonken er toch tegengeluiden. Op haar website laat Primark weten dat het toch echt uitgesproken dient te worden als ‘Pr-eye-mark’.

Levi’s

Ondanks dat het spijkerbroekmerk werd opgericht door de Duitse Levi Strauss, is de naam in de afgelopen jaren helemaal geamerikaniseerd. Het is dus niet ‘Lee-vies’, maar ‘Ley-vais’.

Nike

Nee, nee en nog eens nee: het is geen ‘Naaik’. Nike klinkt als: ‘Naai-kie’.

Lidl

Lidl is Duits en dus spreken we deze naam ook op z’n Duits uit. Weg met ‘Li-ddel’, ‘Lie-del’ it is.

Porsche

Wait, what? De naam Porsche heeft blijkbaar twee lettergrepen. Het is dus niet ‘Pors’, maar ‘Por-suh.’

Adidas

Je hebt vast en zeker paar schoenen of een sportoutfit van Adidas in je kast liggen, maar spreek je het ook juist uit? Adidas heeft blijkbaar twee manieren om het merk uit te spreken. ‘A-dee-das’ is de Amerikaanse manier, ‘A-die-das’ de Europese. Maar let op: omdat Adidas van oorsprong een Duits merk is, ligt de klemtoon niet op de i en spreek je dit dus uit als een korte i.

Hermès

Je kunt je afvragen hoe belangrijk het is dat je Hermès goed uitspreekt, een tas van het mooie merk kopen kunnen we waarschijnlijk toch nooit. Maar om indruk te maken is het misschien tóch handig om te weten dat het niet ‘Her-mes’ is, maar ‘Er-mez’.

Dr. Oetker

We waren nogal verbaasd toen in de reclames van Dr. Oetker het merk ineens werd uitgesproken als ‘Dokter Ut-ker’. Een woordvoerder van het merk schept duidelijkheid. ‘In 1891 ontwikkelde de Duitse apotheker Dr. August Oetker een recept voor bakpoeder. Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale onderneming. Wij zijn er trots op dat Dr. Oetker nog steeds een familiebedrijf is. Daarom hebben wij ervoor gekozen om de merknaam voortaan net zo uit te spreken als de familienaam: Dr. Utker.’ Weet je dat ook weer.

Bron NOS, HLN.be | Beeld Sanoma Beeldbank