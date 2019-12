In between jobs? Zo ga je er positief mee om

In between jobs? Het overkomt de beste. Sterker nog: werkloosheid komt in Nederland best vaak voor (de werkloosheid steeg dit jaar met 3,5% volgens het CBS). Hoe het ook komt dat je momenteel in between jobs bent, toch fijn als je snel weer aan de slag kan. In de tussentijd: positief blijven!

‘Positief blijven!’ Als je in between jobs bent, heb je dat advies vast al van je moeder, bff en buurvrouw gekregen. En ze hebben gelijk ook. Maar ja, hoe doe je dat eigenlijk? Nou zo!

Wees lief voor jezelf

Hoe? Door goed voor jezelf te zorgen! Eet gezond en gevarieerd (en gun jezelf ook wat lekkers), besteed zorg aan je uiterlijk én denk goed na over jezelf. Je eigen kunnen, je dromen en doelen. Nu is de tijd om alles op een rijtje te zetten.

Blijf in jezelf geloven

In deze tijd waarschijnlijk iets lastiger dan normaal, maar als je aan jezelf begint te twijfelen, maak dan een lijst van al je kwaliteiten. Dat mogen heel concrete dingen zijn waar je goed in bent (fotograferen! photoshoppen! beeldbewerken!), maar ook abstractere zaken zoals: organiseren, luisteren, out of the box denken. Weet je het echt even niet? Vraag dan de mensen om je heen. Dat is niet ijdel, het draagt bij aan je zelfinzicht. En dat is weer handig als je straks gaat solliciteren.

Je gedachten worden veelal beperkt door wat je tot nu toe gedaan hebt. Denk eens breder, kijk verder. Wat zou je een ander adviseren als die jou was? Vaak is er veel meer mogelijk dan je zelf kunt bedenken, praat daarom ook met andere mensen over je situatie.

Haal eruit wat erin zit

Werk zoeken is een belangrijke taak, maar pas op dat je niet het gevoel hebt er 24 uur per dag mee bezig te moeten zijn. Het is een periode die echt een paar voordelen kent: vrijheid, bijvoorbeeld. Je kunt je dag indelen zoals jij dat wil. Ga dus lekker ’s ochtends sporten (geeft energie!), zoek op woensdagmiddag een goede vriendin met haar baby op, steek tijd in je hobby’s (volg een tekenles). Bedenk goed dat je die dingen nodig hebt. Hoe beter je in je vel zit, hoe soepeler (en wie weet, sneller) de zoektocht naar een baan verloopt.

Plus: bijblijven met je kennis is heel belangrijk. Nu je geen werk hebt, heb je ook geen collega’s. Toch kun je juist nu de kans grijpen om je kennis nog verder op te vijzelen. Hoe? Volg een cursus, lees een boek of klets met een freelancer. Wie weet is voor jezelf werken wel wat voor jou? Door te brainstormen en te bedenken wat je droombaan is kom je erachter waar echt je hart ligt.

Sta jezelf ‘baaldagen’ toe

Ja, balen dat je nu geen baan hebt. We feel you! Geef af en toe gewoon toe aan dat gevoel, want het hoort erbij. Vechten tegen een negatief gevoel kost veel energie, en het gaat er meestal niet door weg. Toegeven dat het even ontzettend kut is, helpt. Hallo ‘baaldag’ (die in het teken staat van Netflix, chips en chocolade).

Blijf actief

Last but not least: actief blijven. Dingen dóen geeft energie. Structuur hebben in je dagen is heel belangrijk: zorg dat er verschil zit tussen je doordeweekse dagen en je weekenden. Een goed begin van je dag is echt het halve werk, dus zorg dat je een activiteit hebt in de ochtend. Iets doen geeft je voldoening. En voldoening geeft je weer meer energie.

P.S. vrijwilligerswerk is een geweldige manier om mensen te ontmoeten en te zorgen dat je je nuttig blijft voelen. Wedden dat er rondom de feestdagen overal helpende handjes nodig zijn?