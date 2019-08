Ffe over deze influencer die van haar motorongeluk een photoshoot maakt

Het leven is kort. En zolang je leeft, moet je er het beste van maken. Carpe the hell out of that fucking Diem, zou Pinterest nu zeggen. En dat is precies wat Tiffany Mitchell deed toen ze verongelukte met haar motor. Denken we. Want waar ieder ander zo snel mogelijk 911 zou bellen en zou willen wegrennen uit de vluchtstrook, besloot Tiffany van de nood een deugd te maken: zij gebruikte haar motorongeluk als photoshoot voor haar nieuwste campagne. Of kijken we hier naar een typisch gevalletje bullshit?

First things first: over wie hebben we het?

We hebben het over Tiffany Mitchell – @tifforelie in influencerland –, een lifestyle blogger uit Nashville met zo’n 211.000 volgers. Tiffany houdt van avontuur, eet graag in the outdoors en dompelt zichzelf graag onder in een goede dosis wanderlust. Boven alles houdt Tiffany van rondjes rijden op haar motor, waar ze graag stoere – aka biker girl – foto’s van post.

Oké, en zij hield een photoshoot ná een motorongeluk….?

Hell yes she did. Althans, zo lijkt het. Laten we beginnen met de feiten. Op 31 juli postte Tiffany een slideshow op Instagram waarop te zien was hoe ze zichzelf bevond in een non-fataal motorongeluk. Je leest het goed: Tiffany kreeg een motorongeluk en daar zijn foto’s van gemaakt.

Misschien vind je dit nog helemaal niet zo gek. Dus heb geduld en lees verder. Want waar ieder normaal mens zich een hoedje zou zijn geschrokken na zo’n verschrikkelijke gebeurtenis, blijft Tiffany rustig liggen – zo zien we op de foto’s. Bovendien zijn de foto’s voorzien van Tiffany’s standaard filter en lijken ze, ahum, nogal in scène gezet. Inmiddels zijn de ‘heftige foto’s van het ongeluk’ verwijderd, maar dankzij Buzzfeed News hebben we ze nog.

Afijn, in een uitgebreid bijschrift legt Tiffany uit dat die dag een ‘enge maar magische samenloop van omstandigheden’ plaatsvond. Op weg naar huis – op haar motor – schatte ze een bocht verkeerd in, raakte van de weg en maakte ze een dikke smak tegen de stoeprand. Saillant detail: op weg naar huis reden Tiffany’s vrienden naast haar om haar te fotograferen.

‘Volkomen in shock lag ik langs de weg,’ schrijft de biker girl. Maar gelukkig voor Tiffany hoefde ze niet lang op hulp te liggen wachten. Haar vrienden waren immers bij haar en de ambulance arriveerde binnen 10 minuten. En hoewel ze er met een paar schrammen vanaf kwam, deed het ongeluk haar terugdenken aan het verlies van een dierbare vriend tijdens een motorongeluk enkele jaren geleden. Een pijnlijke situatie dus.

Toch – en nu even zonder grappen of grollen – mist Tiffany’s timeline een essentieel punt: wanneer zijn de foto’s van het ongeluk gemaakt? Gezien het feit dat Tiffany op de grond ligt en wordt getroost door een vriend – naast een flesje Smartwater met het etiket naar voren – moeten de foto’s zijn gemaakt na de crash maar vóór dat de ambulance er was.

En ze dacht dat haar volgers hierop zaten te wachten?

Ehm, tja, wij hebben het idee dat er meer influencers zijn die hun volgers nogal laag inschatten (mogen we je even herinneren aan de veganistische influencer met 3 miljoen volgers die betrapt werd op het eten van vis in een restaurant?) En inderdaad, van een aantal volgers kreeg Tiffany beterschapswensen.

Maar van een nog groter aantal volgers – thank god – kreeg Tiffany het vriendelijke doch dringende verzoek om eens even heel snel normaal te doen. NORMAAL DOEN! Want even, wie maakt er nu foto’s als je net bent verongelukt?

Dus om antwoord op de vraag te geven: nee, ook de volgers van Tiffany zaten hier niet op te wachten.

Maar even serieus, zijn er mensen die geloven dat het ongeluk echt heeft plaatsgevonden?!

Nee nee, gelukkig ziet de ruime meerderheid dat de ‘heftige foto’s van het ongeluk’ nogal wat haken en ogen bevatten. Een greep uit de mogelijkheden:

haar motor staat recht overeind

het feit dat haar liefkozende vriend toévallig ter plaatse was

de belangrijkste: het feit dat er een onaangeroerd flesje water met het merk richting de camera staat

Maar in een statement op Buzzfeed News ontkent Tiffany dat het ‘heftige ongeluk’ in scène is gezet. ‘Ik zou nooit een heel belangrijk persoonlijk verhaal gebruiken voor een campagne.’

Aha.

Bron: BuzzFeedNews, beeld: @tifforelie