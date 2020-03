Grote bedrijven herzien steeds vaker de balans tussen werk en privé. Immers, een gelukkige werknemer doet voor iedereen goede zaken. Bij ING mogen een paar honderd werknemers sinds begin dit jaar onbeperkt vrije dagen opnemen. Aan het eind van elke maand krijgen ze gewoon hetzelfde salaris uitbetaald.

Vooralsnog gaat het om een proef van een jaar waarbij de bank samen met onder meer de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt of werknemers er gelukkiger van worden, de doelen evengoed worden bereikt én hoeveel dagen de ING’ers daadwerkelijk vrij nemen.

Het aantal dagen dat zij opnemen, zal minstens gelijk zijn aan het wettelijk verplichte minimum. Waar er niet zoiets bestaat als een wettelijk maximum, is er dus wel een minimum. “Wij hanteren een wettelijk minimum van vier keer je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur in uren, die je per jaar moet opnemen”, zegt ING-woordvoerder Karin van der Pol.

De cao is vooral interessant vanwege de loonsverhoging

“Werk je bijvoorbeeld 36 uur per week, dan moet je minimaal 144 uur per jaar opnemen. Achttien dagen dus.” Om te weten of de werknemers echt gelukkiger worden van de vrijheid om meer verlof op te nemen, worden ze regelmatig tijdens de looptijd van de proef ondervraagd.

Volgens de woordvoerder is het nu nog te vroeg om te zeggen of werknemers nu juist meer of minder dagen opnemen en of ze als gelukkigere mensen door het leven gaan. “Het is wel echt iets dat bij ING past, iets nieuws uitproberen.”

Het experiment van de bank maakt deel uit van de collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De meeste werknemers zijn vooral geïnteresseerd in cao’s waar het gaat om de loonsverhoging. Maar er worden natuurlijk ook veel andere zaken in geregeld, zoals de vrije dagen.

Werkgeluk

“Het thema van onze cao is werkgeluk”, vertelt Van der Pol. “Omdat cao-partijen (de werkgever en vertegenwoordigers van werknemers, red.) niet kunnen bepalen waar je als medewerker gelukkiger van wordt, zijn er arbeidsvoorwaarden met minder regels en meer principes.”

Met die principes worden vooral keuzes bedoeld. “In sommige fases van je leven kun je behoefte hebben aan meer vrije dagen. Daar willen we pragmatischer in zijn.”

Maar ING is geen ‘gekke Henkie’. “Het werk moet natuurlijk wel gewoon gedaan worden en het is ook zeker niet helemaal vrijblijvend”, zegt Van der Pol. “Het is niet de bedoeling dat een werknemer tegen zijn collega’s zegt: ‘Ik ben er volgende week niet.’ Vrij nemen doe je in overleg met je team en je leidinggevende. Wat dat betreft verandert er niet zoveel.”

De stekker gaat er niet tussentijds uit

Het grote verschil is dat ze in principe eindeloos vrije dagen kunnen opnemen. En dat mogen de uitverkoren ING-werknemers – onder andere die van de afdelingen beleggen, hypotheken en IT – dit hele jaar blijven doen.

Daarna besluit de bank of en hoe wordt verdergegaan met onbeperkt verlof. Van der Pol: “We hebben nadrukkelijk gekozen voor een jaar, omdat je dan een goed beeld krijgt. En het is ook boekhoudtechnisch handig.” Het blijft natuurlijk wel een bank.

Groter werkgeluk bij grote bedrijven

ING is niet het eerste grote bedrijf dat het werkgeluk van haar werknemers onderzoekt. Ook Microsoft Japan draaide een creatieve test onder haar werknemers. Daar kortte het bedrijf de werkweek in, van vijf naar vier dagen. En wat bleek? De productiviteit van de Japanse werknemers leverde een boost van zo’n veertig procent op.

De test was onderdeel van Microsoft’s Work Life Choice Challenge, een project waarin de techgigant onderzoek deed naar de balans tussen werk en leven. In de praktijk kwam het erop neer dat Microsoft Japan iedere vrijdag de deuren sloot voor haar werknemers, maar dat de werknemers wel hun gewone salaris betaald kregen.

Forever young

Ook Ernst & Young is al langere tijd bezig met het herzien van de balans tussen werk en privé. Begin vorig jaar werd daarom de life leave gecreëerd, waarbij het bedrijf haar werknemers de optie gaf om drie maanden op vakantie te gaan. Ideaal voor werknemers die altijd al droomden van die lange reis. Maar ook voor de ouders kwam er een goede optie. Zij kunnen ervoor kiezen om full-time te werken tijdens het schooljaar en tijdens de schoolvakanties vrij te zijn. Ook voor alle kinderloze werknemers is er een goed alternatief: zij kunnen ervoor kiezen om drie maanden lang part-time te werken.