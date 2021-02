De hoogste tijd om je baas aan z’n virtuele mouw te trekken, want het is tijd voor een promotie. Als je minder dan 63.700 euro per jaar verdient, that is. Want een jaarinkomen tot maximaal dát bedrag zou je volgens recent Amerikaans onderzoek het meest gelukkig maken.

Onderzoekers van de universiteit Princeton onderzochten onder onder 450.000 mensen of geld echt gelukkig maakt – of niet. Hun ondervindingen zijn verrassend en ietwat een open deur tegelijk. Geld is en blijft een complex onderwerp, maar een ding is zeker: zórgen over geld hebben draagt niet bij aan je geluk.

Maakt geld gelukkig?

Misschien heb je weleens gehoord dat mensen die miljoenen winnen, helemaal niet gelukkig worden van al dat plotselinge geld op hun bankrekening. Integendeel. Het zou ze soms zelfs ongelukkiger maken, omdat plots álles mogelijk is en werken niet meer hoeft. (Klinkt ons prima in de oren, maar oké.) Dat ondervonden de Amerikanen ook: meer inkomen staat volgens hen niet garant voor meer geluk.

Klein beetje meer

Mínder of te weinig geld zorgt echter wel voor emotionele pijn, gaven de onderzoeksresultaten aan. Een kleine promotie, iets meer inkomen of nét wat meer spaargeld op je rekening zou je wel degelijk gelukkiger maken. Mits je niet boven het netto jaarbedrag van maximaal 63.700 euro per jaar uit komt, schrijven ze.

Averechtse uitwerking

Ze zagen dat het welzijn van de respondenten aanzienlijk toenam wanneer hun inkomen iets steeg. Maar wanneer het té veel werd, had het een averechtse uitwerking. Dan werd er meer uitgegeven aan ervaringen in plaats van dat er herinneringen gemaakt werden. Oftewel, er werd minder tijd besteed aan de dingen die er écht toedoen in het leven.

Klein geluk

De grootste bevinding? Door een heel hoog inkomen werd er minder waardering getoond en gevoeld voor de kleine dingen. Een koffietje met een vriendin, een bos bloemen op tafel, een etentje met familie… juist dát zijn de dingen die je uiteindelijk gelukkig maken. Miljoenen op de bank – hoe zalig dat ook klinkt – als we deze Amerikanen mogen geloven écht niet.

Bron: Workjuice | Beeld: Getty