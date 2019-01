Happy new year: dit zijn de leukste en meest inspirerende #girlboss evenementen op een rij

Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat we strak staan van de nieuwe voornemens. Is 2019 het jaar waarin jij gaat ondernemen? Of wordt het nieuwe jaar hét jaar waarin je meer tijd vrijmaakt voor je creative self? Dan kun je wel een duwtje in de rug gebruiken. Wij hebben de leukste én meest inspirerende evenementen voor je op een rij gezet. Happy new you!

Art Based Learning, Amsterdam, 17 januari

Geef eens toe, wanneer heb je voor het laatst vijf minuten naar iets staan staren? In een wereld met WhatsApp, Netflix en social media gaat het leven op allervlugst tempo altijd maar door, door en door. Hierdoor nemen we zelden de tijd om nou eens stil te staan en na te denken over wat we echt willen. Bij Art Based Learning duik je een museum in om aandacht te besteden aan jezelf, tot nieuwe inzichten te komen en je creatieve vermogen te stimuleren.

Nu horen we je denken, ‘een museum?!’ Ja het is heus, tijdens deze workshop ga je kijken naar kunst. Echt zien. Langer kijken. Je krijgt leuke opdrachten die je uiteindelijk helpen bij het beantwoorden van jouw persoonlijke vraag. En heel leuk: op 17 januari vindt er een speciale workshop voor ondernemers plaats. Hierdoor leer je op een leuke, niet-stijve manier allemaal andere ondernemers kennen, die ook op hun beurt bezig zijn met hun persoonlijke vraag.

Art Based Learning, Stedelijk Museum Amsterdam, 17 januari, ticket á €99,00, lerenvankunst.nl

The Self-Made Summit, Amsterdam, 7 maart

‘Hét carrière-event voor ambitieuze vrouwen,’ klinkt de ondertitel van deze eerste editie van The Self-Made Summit in Amsterdam. Het idee is afkomstig uit de stal van Hashtag Workmode, de creatieve broedplaats voor vrouwelijke ondernemers die inmiddels in vier verschillende steden te vinden is. Het doel van deze dag is om vrouwelijke ondernemers uit verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen, zodat je je kunt laten inspireren en koppelen aan gelijken.

Dus bruis je van de ideeën, maar weet je nog niet hoe je deze kan vertalen naar de praktijk? Wil je verder groeien in je baan? Of ben je op zoek naar een business partner of investeerder om je bedrijf uit te breiden? Tijdens hdit event ontmoet je like-minded vrouwen en komen je creatieve ideeën tot leven tijdens diverse workshops, masterclasses en power-up panels. The Self-Made Summit is een gloednieuw evenement in Nederland voor vrouwen die op zoek zijn naar persoonlijke ontwikkeling, verbinding en inspiratie.

The Self-Made Summit, Pakhuis West Amsterdam, 7 maart, ticket á €423,29, theselfmadesummit.com

CreativeLife, Utrecht, 29 t/m 31 maart

Niets geen netwerken hier, maar zoals de naam al doet vermoeden: hier ga je heen om je creatieve leven een schwung te geven. Ben jij fan van handlettering en illustreren, of hou je van haken en breien? Of heb je altijd al willen weten hoe je zo’n hip eco-systeem maakt of wil je dit jaar echt beginnen met het maken van sieraden? Dan is deze hippe beurs de plek waar je wilt zijn.

Want vergis je niet, hip is deze beurs zeker. Het event vindt plaats in de grote industriële werkspoorkathedraal in Utrecht, een locatie die helemaal past bij deze creatieve dag. Je kunt hier inspiratie en ideeën op doen, de nieuwste trends ontdekken, unieke items en design shoppen en deelnemen aan talloze workshops en masterclasses. Jawel, creativiteit in de breedste zin van het woord dus.

CreativeLife, Werkspoorkathedraal Utrecht, 29 t/m 31 maart, ticket á €12,50, creativelife.nl

Female Workation, Barcelona, 6 t/m 13 april

‘Netwerken,’ het is en blijft toch een beetje een vies woord. Terwijl het ook zo leuk kan zijn. Ondernemers Chantal en Suzanne hebben het daarom over een andere boeg gegooid. Zij organiseren dit jaar hun eerste female workation: een werkvakantie voor een groep van twaalf vrouwelijke ondernemers naar Barcelona. Als online ondernemers en fanatieke reizigers weten zij als geen ander hoeveel samenwerken op een andere locatie je kan opleveren. Hun motto? Dat zou iedereen eens moeten ervaren!

Je bent namelijk heus niet de enige die op werkvakantie wilt. Daarom organiseren Chantal en Suzanne een workation die draait om synergie, waarbij je kunt werken, maar ook kunt werken aan je missie, visie en doelen. Máár, het moet ook een beetje leuk blijven: er is genoeg tijd voor leuke dingen gereserveerd, inclusief workshops en excursies.

Female Workation, Barcelona, ticket á €845,00, femaleworkation.nl

Is er een inspirerend evenement bij jou in de buurt dat ontbreekt? Laat het ons dan zeker weten via een berichtje op een van onze social media kanalen. Bovengenoemde evenementen zijn voor alle soorten en maten en verschillen daarom ook in prijs. Denk daarom altijd aan je return of investment: hoeveel wil je investeren in je nieuwe koers en wat wil je ervoor terug krijgen? Veel plezier!

