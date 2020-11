Pics or it didn’t happen: mag je op Instagram posten onder werktijd?

Even snel een fotootje op Instagram plaatsen van je knappe kop koffie tussen het werken door, en dan ook nog gauw een paar stories plaatsen. Het kost je misschien maar tien minuten, maar is dit eigenlijk wel oké om onder werktijd te doen? Of is ’t echt not done?

Want wees nou eens eerlijk: hoe vaak blijft het bij alleen die foto plaatsen? En hoe vaak scroll je voor je het weet eindeloos de stories van al je vriendinnen af?

Privé en werk gescheiden

Af en toe een kort berichtje beantwoorden onder werktijd of een snelle mail sturen naar je huisbaas; soms zijn privézaken tijdens werkuren onontkoombaar. Maar hoe zit het met social mediagebruik tijdens kantooruren – ook als je woonkamer als kantoor fungeert en je het échte kantoorgebouw al maanden niet hebt gezien? Er wordt immers altijd gezegd dat je privé en werk gescheiden moet houden.

Per bedrijf verschillend

Omdat sociale media nog niet heel lang bestaan, is er maar weinig regelgeving over te vinden. De meeste bedrijven hebben daarom zelf een eigen protocol omtrent het gebruik van sociale media. Zo heeft het ene bedrijf bijvoorbeeld liever niet dat je foto’s plaats van het kantoor, terwijl het andere bedrijf het juist als goede promotie ziet wanneer je een foto met het kantoor als locatie op Instagram deelt.

Sector

Het verschilt ook in wat voor sector je werkt. Als dokter of psycholoog is het natuurlijk erg ongebruikelijk om plots je persoonlijke telefoon tevoorschijn te toveren, terwijl dit voor een journalist of administratief medewerker veel logischer is. In het geval van de journalist of redacteur kan sociale media zoals Instagram of Twitter zelfs onderdeel van het werk zijn.

Snelle Instagramsessie moet kunnen

De ervaring leert dat het in de meeste gevallen geen probleem is om kort een berichtje te sturen voor privézaken, of een snelle foto te delen op Instagram. Mits je het houdt bij snél. En natuurlijk is het van groot belang om niet je frustraties of ergernissen van je werk op sociale media te knallen. Maar het beste advies is toch wel overleggen met je werkgever. Zo kunnen er geen misverstanden of onnodige akkefietjes ontstaan en weet je precies waar je aan toe bent.

Dit vinden jullie

We vroegen ook naar jullie mening. Op Instagram deelden we (onder werktijd, maar in dit geval was dat dus geen probleem, je snapt het) legden we jullie de stelling ‘Op Instagram posten onder werktijd kan echt niet’ voor. En wat bleek? 62% is het totaal oneens met deze stelling. “Ik denk dat het heel gebruikelijk is. Ik merk vooral met thuiswerken dat ik sneller even mijn telefoon pak”, reageert iemand. “Eens. Feit is dat niemand 8 uur lang geconcentreerd kan werken”, reageert een ander.

Toch klinkt er ook een tegengeluid. “Werk is werk. Je wordt niet betaald om te Instagrammen, tenzij het je baan is”, en “Dan hoor je druk te zijn met andere dingen”, vindt een ander. “Als een rondje wandelen of een sigaret roken mag, moet dit ook kunnen”, besluit weer iemand anders. Het moge duidelijk zijn: urenlang scrollen en je werk negeren wordt door niemand toegejuicht, maar een snélle foto delen (met de nadruk om snél), moet volgens het gros van jullie kunnen.

Bron: Monsterboard. Beeld: iStock