Interieur-alert: deze 90’s glitterstoel ligt weer in de schappen

Interieur, het is helemaal hip en happening. Nog niet eerder waren woonaccessoires zo leuk én betaalbaar als nu (met dank aan ketens als Dille & Kamille en H&M home). En terwijl ons hart een sprongetje maakt bij het zien van de laatste gouden schaaltjes, glazen opbergdoosjes en ingelijste veren, verlangen wij stiekem ook terug naar de tijd van glitters, discoballen en posters. Want kijk nou, deze glitterstoel brengt je toch helemaal terug naar toen?

De Amerikaanse supermarktketen Target waagt de sprong in het nostalgische diepe en brengt deze 90’s glitterstoel opnieuw op de markt. Opblaasbaar, gevuld met glitter en dus de onmisbare eye catcher voor je interieur. Denk er een lavalamp en poster van de Backstreet Boys bij en je bent weer helemaal terug in je tienerkamer.

De inflatable glitter chair is helaas nog niet beschikbaar in Nederland. Maar met 50.000 shares op Facebook vermoeden wij dat het niet lang meer zal duren voordat ‘ie in de schappen ligt. De Britse afdeling van Urban Outfitters heeft ‘m al in de webshop.