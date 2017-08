Speculaties over de aankomende nieuwe iPhone, nummer 8 alweer, druppelen steeds hardnekkiger binnen. Volgens de laatste geruchten is de iPhone 8 voorzien van een gloednieuwe functie: gezichtsherkenning om te ontgrendelen. En dat zet de wereld op zijn kop!

Smile!

Normaal gesproken blijven de nieuwe features tot aan de onthulling geheim, maar door een lek draait de geruchtenmolen nu al overuren. Jake Swearingen van New York Magazine suggereert in een aantal tweets dat de iPhone 8 een gezichtsherkennend interface bevat waarmee het scherm kan worden ontgrendeld. Hij baseert dit op de informatie over de software die tot hem is gekomen.

Tap to wake

Mocht dit waar zijn, dan vervalt daarmee de Touch ID van de iPhone en kun je je telefoon alleen nog maar ontgrendelen door je eigen gezicht te scannen. Ook verdwijnt dan de thuiskop en krijgt de nieuwste iPhone de Tap to Wake functie: hiermee kun je het scherm van de iPhone ontwaken door erop te tikken, vergelijkbaar met hoe je dat ook op de Apple Watch kan doen. En last but not least: Apple zou ook met een volledig nieuwe vormgeving komen. Het is wel nog even wachten, want het nieuwste model wordt pas in november gepresenteerd.

Bron: Bustle.com | beeld: iStock