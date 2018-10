22-jarige Iraakse influencer vermoord: vierde slachtoffer in reeks vrouwenmoorden

Tara Fares is een 22-jarig Irakese influencer. Haar account telt 2,7 miljoen volgers en op haar feed pronkt ze graag met haar lichaam, levensstijl en luxe. Tot vorige week. Toen werd Fares doodgeschoten. Ze is hiermee het vierde slachtoffer in een reeks van prominente vrouwen die werden vermoord in Irak.

Witte Porsche

Op 30 september reed Fares in haar witte Porsche door het centrum van Bagdad toen een man zich door het raam boog en drie kogels op haar afvuurde. Niet lang daarna werden op social media beelden verspreid waarop te zien is hoe de schutter achter op een motor springt en verdwijnt.

Jacht op prominente vrouwen

De moord op Fares houdt Bagdad in zijn greep. Fares was Miss Bagdad en in de running voor Miss Irak. Met haar foto’s inspireerde ze dagelijks miljoenen vrouwen. Noem haar de Kim Kardashian van Irak, die met haar foto’s liet zien dat een leven vol luxe in een verwoest land wél mogelijk was. Hiermee past ze in het rijtje van de drie andere prominente Irakese vrouwen die de afgelopen tijd vermoord werden. Daarop heeft premier Haider al-Abadi nu een onderzoek naar de moorden ingesteld.

Eerder werden in Bagdad Rafeef al-Yaseri vermoord. Zij werd op 16 augustus jl. in haar huis doodgeschoten. Al-Yaseri was een plastisch chirurg en eigenaresse van een schoonheidssalon genaamd ‘Barbie’ in Bagdad. Een week later werd Rasha al-Hassan dood aangetroffen. Ook zij was eigenaresse van een schoonheidssalon.

De derde prominente vrouw in de reeks moorden was de activiste Suad al-Ali. Zij werd doodgeschoten toen ze op weg was naar haar auto in de stad Basra. Al-Ali zette zich in voor de protesten tegen de verwaarlozing van Basra door de regering in Bagdad.

Uitgesproken mening

Tara Fares stond mede bekend om haar uitgesproken mening. Naast haar tips over make-up en restaurants via haar feed en vlogs, sprak ze zich ook uit over haar geloof – ze was Christen – en afkomst. ‘Het boezemt mij geen angst in dat sommigen het bestaan van God ontkennen; wat mij echt angst inboezemt zijn zij die moorden om het bestaan van God te bewijzen,’ schreef ze in juli onder een van haar foto’s.

Ook schreef ze eerder: ‘Ik ben altijd trots geweest op waar ik vandaan kom. Ik ben niet beschaamd omdat ik in een stad woon die gekenmerkt wordt door oorlog en verwoesting. Ik heb tot nu toe geleefd zoals ik wil. Niemand heeft de waarheid in pacht.’

Fares was zich er van bewust dat niet iedereen het eens was met haar way of life. Zo woonde ze de laatste jaren in Erbil en niet in Bagdad vanwege het maatschappelijke klimaat. De laatste tijd was ze wel vaker te zien in Bagdad, waar de sfeer verbetert en waar moderne winkelcentra openen waar vrouwen zonder hoofddoek mogen winkelen.

‘Hoer’

Na het overlijden van Fares twitterde Haider Zawyer, presentator bij de openbare omroep, dat Fares een ‘hoer’ was die het verdiende vermoord te worden. Zawyers Twitter-account is sindsdien verwijderd.

View this post on Instagram They don’t wanna see u win 💎🤷🏽‍♀️🌱🥀#tarafares🕊 A post shared by Tara Fares | تاره فارس (@its.tarafares) on Jul 17, 2018 at 10:52am PDT

View this post on Instagram Some sushi 🍣 🌚 A post shared by Tara Fares | تاره فارس (@its.tarafares) on Jul 12, 2018 at 3:32am PDT

View this post on Instagram يـم دارگم 🦋🌿🍃🌱 A post shared by Tara Fares | تاره فارس (@its.tarafares) on Jul 6, 2018 at 8:51am PDT

View this post on Instagram Had to be me. A post shared by Tara Fares | تاره فارس (@its.tarafares) on Aug 20, 2018 at 9:36am PDT

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Volkskrant | Beeld: Getty Images