Dit is pas echt een leuke weekendtip: Coming to America voor één keer in de bioscoop

Terwijl het jonge grut momenteel zit vastgekluisterd aan het Sinterklaasjournaal, verheugen wij ons op dat wat komen gaat: de kerstklassiekers zoals Home Alone (1 & 2) en the Sound of Music, die ieder jaar weer van stal worden gehaald. Nog een groot favoriet waar we iedere winter naar uitkijken: Coming to America. Daarom heel leuk nieuws van Pathé: komend weekend draait ‘ie voor één keer in de bioscoop.

Coming to America

Want wie kent Coming to America niet? Het is de grote glansrol van Eddy Murphy, die als Afrikaanse prins Akeem samen met zijn beste vriend/bediende stiekem op avontuur gaat in het grote Amerika. Het totaal misplaatste beeld van hun traditionele Afrikaanse kledij en gebruiken is iets wat op ons netvlies staat gebrand. Als twee kippen zonder kop duiken de twee jonge mannen in de wondere wereld van fast food en vrouwen. Tel daar de acteeurkunsten van Eddy Murphy bij op en je weet: hilariteit gegarandeerd.

Coming to Pathé

Om het dertigjarig jubileum van de film te vieren is Coming to America op 24 én 25 november in verschillende Pathé-bioscopen in Nederland te zien. Hoe cool is dat? Niets geen nostalgie meer op de bank, maar next level genieten van een goede dosis jeugdsentiment.

Pathé maakte eerder dit jaar al grote indruk door Dirty Dancing opnieuw te tonen in de bioscoop.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.