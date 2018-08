Onionamie, ofwel koopverslaving is het hebben van een permanente dwang om te kopen, ongeacht financiële middelen. Deskundigen vinden nu dat deze verslaving de stempel ‘mentale aandoening’ moet krijgen. Op deze manier zou er meer aandacht voor deze dwang komen.

Ongeveer 7 procent van alle volwassenen heeft een koopverslaving. Het hebben van een koopverslaving is dus een serieus probleem. Volgens Hannover Medical School kan de aandoening omschreven worden als ‘de drang om geld uit te geven, waarbij de koper zich pas goed voelt als hij of zij dat heeft gedaan’.

Stijging

Omdat een koopverslaving nog niet wordt gezien als mentaal gezondheidsprobleem, zijn er nog niet veel goede behandelingen voor. In Europa en in de Verenigde Staten is het aantal koopverslaafden in twintig jaar flink gestegen.

In Europa en de Verenigde Staten is het aantal koopverslaafden in de afgelopen twee decennia gestegen. Astrid Mueller, een gespecialiseerd psycholoog in verslavingen bij de Hannover Medical School, zegt dat het belangrijk is dat men begrijpt hoe gevaarlijk de ziekte is. ‘Het wordt tijd dat de koopziekte als een mentaal gezondheidsprobleem wordt gezien. Dat zal helpen om betere behandelingen aan te kunnen bieden’.

Nog niet officieel

Om de ziekte officieel te diagnosticeren als een mentale aandoening, moet er volgens Professor Mark Grifftiths nog meer onderzoek gedaan worden. Tot die tijd kun je jezelf het beste even tot orde roepen als je voor de zoveelste keer bij de kassa staat met een schoenendoos onder je arm.