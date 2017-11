Is een ouderschapsplan écht nodig?

Trudie en Wim zijn sinds kort uit elkaar. De exen ondervinden een aantal problemen rondom de extra kosten voor hun drie kinderen. Wim wil daarom een ouderschapsplan opstellen, maar Trudie vindt dat onzin. Een mediator kijkt mee naar hun problemen.

Trudie: ‘Wij zijn plotsklaps uit elkaar gegaan. Ik was degene die ‘in de fout was gegaan’. Dus de dag dat ik dat bekende heeft Wim mij gelijk uit huis gezet. Na een paar weken bij mijn moeder te hebben ingewoond, heb ik uiteindelijk een huisje gevonden dat groot genoeg is voor mij en onze drie kinderen. Uiteindelijk heb ik met Wim een regeling getroffen waarbij hij mij drie jaar lang een bedrag betaalt voor de hogere huur en kinderalimentatie. Naast het geld dat ik zelf verdien kan ik rondkomen. Ik vind het echt verschrikkelijk dat ik het zo ver heb laten komen, want ik had graag met hem verder gegaan. Maar hij vertrouwt mij niet meer en dat begrijp ik. De laatste maanden spelen er een paar dingetjes; bijvoorbeeld de kosten voor de sport van de kinderen. Wat moeten we daarmee doen? En de verdeling van de dagen dat de kinderen bij Wim zijn? Nu zijn de kinderen bijna altijd bij mij, omdat Wim veel werkt. Dat laatste is overigens een reden geweest waardoor wij heel erg uit elkaar groeiden. De situatie is dat wij niet getrouwd waren en dat wij zelf onze afspraken hebben gemaakt toen wij uit elkaar gingen. Een ouderschapsplan is dan naar mijn idee niet nodig. Wim hamert er op dat het wel nodig is, daardoor blijft dit elke keer een discussiepunt.’

Wim: ‘Om kort te zijn, ik baalde er enorm van dat Trudie de liefde bij een ander zocht. Het was overigens niet de eerste keer en deze keer heb ik dan ook met pijn in mijn hart een punt achter onze relatie gezet. Mij verwijt ze natuurlijk dat ik veel van huis was. Dat is ook waar. Daar heb ik spijt van. Maar ja, we kunnen het niet terugdraaien. Het is nu eenmaal zo. Doordat we kinderen hebben, maakt het de situatie vele malen complexer dan ik zou willen. Ze zijn alles voor mij en ik vind nog steeds dat kinderen een vader én een moeder nodig hebben, dus heb ik er ook voor gezorgd dat Trudie er netjes bij zit. Niet voor haar, maar omdat zij de moeder is van mijn kinderen. Het lijkt mij nog altijd goed om de afspraken voor de kinderen op papier te zetten. Stel je voor dat Trudie straks een andere vriend heeft, dan loop ik het risico achter de feiten aan te lopen met die surrogaat-papa. Dat wil ik natuurlijk niet. In die afspraken kunnen we dan ook gelijk vastleggen wat zij moet betalen van de alimentatie die ik betaal, want nu krijg ik regelmatig vragen over extra kosten. Ik wil gewoon één bedrag betalen en dan helemaal klaar zijn. Zij wil geen ouderschapsplan, maar dat is natuurlijk omdat zij liever heeft dat het allemaal niet vastligt, zodat ze het naar haar hand kan blijven zetten. Ik denk gewoon dat het beter is.’

Mediator: ‘Een ouderschapsplan schrijf je voor de kinderen, zodat zij weten dat jullie als ouders voor hen blijven zorgen. En je schrijft een ouderschapsplan om te voorkomen dat er ruis op de lijn komt over belangrijke onderwerpen die de kinderen aangaan. Die onderwerpen worden voor een deel al door jullie benoemd, namelijk de financiën en de omgangsregeling. Daarnaast zijn er nog andere onderwerpen die van belang zijn om elkaar over op de hoogte te houden. Het voordeel als jullie het beschrijven, is dat je allebei in de afspraken kwijt kunt wat je prettig zou vinden. Bijvoorbeeld een opsomming van de kosten die jullie samen voldoen. Als jullie deze afspraak beschrijven is het in de toekomst ook eenvoudig om eventueel aanpassingen te maken hierop. Je weet nooit wat er nog te wijzigen is, zeker als de kinderen nog jong zijn. Feitelijk zijn jullie ook verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Zodra de kinderen ouder worden kunnen zij ook lezen welke afspraken jullie hebben gemaakt. Zo’n gesprek levert veel meer op dan de eenvoudige instemming van de kinderen. Het levert ook op dat jullie kinderen jullie zien als collega-ouders waar zij op kunnen bouwen. Allemaal voordelen die opwegen tegen de beperkte investering die jullie samen doen door de afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan. Succes! Jullie kinderen zullen later kunnen zeggen dat jullie de moeite hebben genomen en dat zij ondanks de scheiding vinden dat jullie het goed voor ze geregeld hebben.

Over de mediator:

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Beeld iStock