Is dit de toekomst? Netflix lanceert eerste serie in virtual reality-wereld

Of het nu gaat om The Sims, Westeros of de lift van Abeltje, wij mensen vluchten graag naar een fantasiewereld. Daar lijkt alles immers mooier, beter, sneller en fijner. Geen wonder dat Netflix graag een handje helpt en een gloednieuwe fantasiewereld heeft gecreëerd. Kiss Me First is de eerste live-actionserie die zich deels afspeelt in een virtual reality game.

Dat vraagt natuurlijk om iets meer uitleg. Kiss Me First gaat over Leila, een eenzaam meisje dat haar eigen leven totaal niet leuk vindt. Ze heeft geen vrienden en sluit zich daarom op haar kamer op. Daar doet ze vrijwel niets anders dan een virtual reality-spel spelen: Azana.

In de magische wereld van Azana is Leila niet langer Leila, maar Shadowfox. In tegenstelling tot Leila durft Shadowfox meer en heeft ze een betere controle over haar leven. Via het spel ontmoet Leila andere gamers, waaronder een nieuwe vriendin. Door deze nieuwe vriendin – een feestbeest – maakt ze kennis met een wereld vol nieuwe uitdagingen en donkere geheimen.

Azana is dus een fantasiewereld, waarin het Leila lukt om te ontsnappen van de realiteit. Maar de magische wereld van deze nieuwe Netflix Original-serie is meer dan een surrealistisch toevluchtsoord. De serie is een groot succes omdat ook de fantasiewereld vol verstopte subculturen zit. De serie wordt geroemd dankzij de adembenemende landschappen van Azana, de karakters en de avatars. Gaat het Leila lukken om de echte wereld te onderscheiden?

Kiss Me First staat sinds 29 juni op Netflix. Het bijbehorende virtual reality-spel is niet echt en slechts geproduceerd voor het maken van de serie.