Dít is volgens experts het beste moment om een kerstboom te kopen

De één tuigt ‘m het liefst nu al op, de ander wacht liever totdat Sinterklaas weer naar Spanje vertrokken is. Maar wat vinden experts het beste moment om een kerstboom in huis te halen?

Met een kerstboom haal je in één klap een flinke dosis gezelligheid in huis. Geen wonder dat je ‘m daarom zo snel mogelijk wil optuigen om volledig in de kerstsferen te komen. Staat-ie bij jou nog niet in de kamer? Volgens deskundigen mag je aankomend weekend losgaan.

Eind november

Volgens kerstboomdeskundige (jep, dat is een dingetje) Ann O’Connor van de National Christmas Tree Association gaat de eyecatcher gemakkelijk vier tot vijf weken mee, mits de boom voldoende water krijgt. Daarom is het laatste weekend van november (over een paar dagen, dus!) een goed moment om een kerstboom aan te schaffen. Niet alleen blijft hij dan de gehele decembermaand mooi, maar heb je vaak ook nog veel keuze. Daarmee is de kans dat jij de perfecte boom scoort een stuk groter.

Gezonde boom

Waar je op moet letten als je een kerstboom aanschaft? Ann raadt aan om aan de naalden te voelen. Buigen deze tegen vingers en breken ze niet af, dan betekent het dat de boom gezond is. Als je er eenmaal eentje hebt uitgekozen, doe je er goed aan om de verkoper te vragen om ongeveer een centimeter van de stronk af te halen. Hiermee zorg je ervoor dat de kerstboom gemakkelijker water kan opnemen om vers te blijven.

Bron: Flaironline, beeld: iStock