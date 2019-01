Dit is waarom je je moet ziek melden bij een verkoudheid of griep

Al zes weken woedt er een griepepidemie in ons land of – zoals we dat in de volksmond zeggen – ‘het heerst.’ Dat betekent dat jijzelf, je partner, vrienden of collega’s al getroffen zijn door deze influenza. Of is het slechts een verkoudheid? Maakt eigenlijk ook niet uit, je collega’s willen maar één ding: dat je je ziek meldt.

Griep of verkouden?

Een griep of een verkoudheid, het is soms moeilijk te herkennen waar je nou precies last van hebt. Toch zijn er verschillen, maar deze zijn vaak pas na een tijdje merkbaar. Zo komt de griep meestal vrij plots om het hoekje kijken, inclusief die typische spierpijn zoals je die alleen bij de griep kunt voelen. Een verkoudheid daarentegen bekruipt je langzaam. Dat kan beginnen met keelpijn (je weet wel, die keelpijn waardoor het lijkt alsof er een glasscherf vastzit in je keel), waarna andere symptomen pas een paar dagen later opspelen.

Twee verschillende ontstekingen vragen om twee verschillende manieren van aanpak. Bij een griep is het verstandig om naar de dokter te gaan, bij een verkoudheid is het wijs om veel thee en soep te nuttigen.

De gezondheid van het bedrijf voorop

Dat gezegd hebbende, hoe dun de lijn tussen een verkoudheid en griep ook is, op de werkvloer gelden drastische denkwijzen over beide ontstekingen. Werknemers denken al snel dat een verkoudheid geen reden is om je ziek te melden. Ziek melden is pas geoorloofd bij ergere ontstekingen, zoals de griep. Toch maakt het voor je collega’s en je baas geen zak uit: zij willen niet ziek worden, of het nu gaat om een verkoudheid of om de griep. Je doet dus iedereen een plezier door thuis te blijven en het gesnotter tot je eigen huis te beperken.

Ook waar: kantoorruimtes nemen steeds meer afscheid van kleine, gesloten ruimtes en creëren open kantoortuinen. Dat ziet er vaak prachtig uit, maar maakt – letterlijk – de weg vrij voor bacillen bij iedere nies.

Uitzieken

En dan is er nog zoiets als uitzieken. Met genoeg rust nemen de symptomen van de griep al snel af, maar toch heeft je lichaam gemiddeld zeven dagen nodig om volledig te herstellen. Wanneer heb jij je voor het laatst een week ziek gemeld? Zeker in Nederland voelen we de druk om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dus, heb jij last van een verkoudheid of griep? Ziek melden!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.