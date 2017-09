Dit is waarom sommige mensen zo bang zijn voor clowns

Voor de een is een clown gewoon een gezellig figuur op een kinderfeestje. Maar de ander doet het al in zijn broek als de rode neus ook maar iets te dicht in de buurt komt. Hoe kan het toch dat sommige mensen zo bang zijn voor clowns?

Psychiater Damiaan Denys, gespecialiseerd in angsten, legt uit hoe dit kan. Volgens hem zijn we altijd al bang geweest voor clowns. Waarom? ‘Omdat ze onvoorspelbaar zijn, dat is eng. Ze brengen je uit evenwicht, ook de leuke clowns. Er kan ineens water uit een bloemetje komen.’

Uitdrukkingsloos

Een reden waarom we ook bang zijn, is dat clowns een gezicht hebben dat niet reageert op normale emoties zoals ieder ander gelaat. ‘Door de schmink is het uitdrukkingsloos, en je wil juist dat iemand reageert als je iets zegt.’

IT

Misschien wel de belangrijkste reden is de volgende. Ooit waren clowns enkel bedoeld om leuk te zijn en te vermaken. ‘Maar de laatste 15-20 jaar worden clowns geassocieerd met enge dingen. Hij is niet meer een kindervriend, maar een horrorfiguur in films en boeken. Thrillerauteurs zijn altijd op zoek naar iets wat we leuk vinden, om ons daarmee bang te maken. Dat is hun grootste uitdaging.’

Uitlachen

Tom Beckers, hoogleraar experimentele psychopathologie aan de Universiteit van Leuven, bevestigt dit ook: ‘Veel van onze angsten komen niet voort uit onze eigen ervaringen maar krijgen we overgedragen via verhalen, films of incidenten.’ Maar, wat kun je nu het beste tegen die angst doen? ‘Lachen’, zegt Denys. ‘Als je ze uitlacht, verdwijnt het effect.’ Al kun je als ze echt gevaarlijk worden natuurlijk gewoon het beste wegrennen.

Bron NOS.nl, NRC | Beeld Sanoma Beeldbank