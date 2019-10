Begin dit jaar maakte prins Constantijn veel indruk met zijn standpunt voor meer diversiteit in de zakenwereld. Hij beloofde nooit meer aan een panel deel te nemen zonder dat er minstens één vrouw in zit. Nu gaat de prins verder in gesprek over (traditionele) rolpatronen en schuift hij aan bij Sophie Hilbrand in haar nieuwe programma It’s A Man’s World.

It’s A Man’s World draait om een sociaal experiment. Door middel van gemanipuleerde spellen worden de rollen tussen de mannen en de vrouwen omgedraaid. Het experiment laat daarmee zien ‘met welke vaak traditionele rolpatronen we nog altijd te maken hebben in onze samenleving, hoe diepgeworteld die eigenlijk zijn en wat ze voor invloed hebben op het dagelijkse leven van mannen en vrouwen.’

In een interview met het FD gaf prins Constantijn, die werkt als start-upambassadeur voor belangenbehartiger StartupDelta, eerder al zijn mening over de rolverdeling, met name in de start-upwereld. ‘Voor een investeerder moet het toch een rode vlag zijn als er alleen mannen in een managementteam zitten.’ Hij pleitte toen voor het feit dat investeerders hun macht anders kunnen inzetten. ‘Je kunt bijvoorbeeld wegblijven uit een investeringscommissie waar geen vrouwen in zitten.’

Andere deelnemers

Naast prins Constantijn zullen ook Fred Teeven, Ajouad El Miloudi en Susan Visser praten over hun kijk op de positie van beide sekses in de maatschappij.

In iedere aflevering bespreekt Sophie Hilbrand samen met een bekende gast en vaste psycholoog Kas Stuyf wat er met de deelnemers tijdens het experiment gebeurt en wat dit zegt over de huidige maatschappij. Miljuschka Witzenhausen is te gast in de eerste aflevering. It’s A Man’s World is vanaf 15 oktober te zien op NPO 3.

Bron: ANP | Beeld: ANP