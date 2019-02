It’s Friyay: 5x de leukste nummers van Whitney Houston voor een swingende vrijdag

Jaháá, het is vrijdag! We hebben er weer een aantal dagen op moeten wachten, maar gelukkig staat het weekend nu voor de deur. Het zwoegen, ploeteren en stuntelen is voor de komende drie dagen weer even on hold. Kortom, we hebben de week weer overleefd. Daarom zeggen wij: er mag gedanst worden!

En we zullen maar eerlijk zijn: wij zijn fan van Whitney Houston, dus hebben we even haar vijf meest swingende platen erbij gepakt. Want Whitney wist als geen ander een feestje te bouwen. Dus neem alvast een voorproefje op de vrijmibo met deze classics.

Tekst gaat onder deze fantastische video’s van Whitney verder.

Ook zo’n fan van Whitney? Dan hebben we een fijne tip voor je. In september geeft Glennis Grace een concert dat speciaal in het teken staat van wijlen Whitney Houston. Dat deed onze Glenn al eens eerder, vorig jaar, maar wegens groot succes komt staat ze opnieuw met Whitney – a tribute by Glennis Grace in Rotterdam Ahoy. Voor het extra concert op 8 september kun je nu via de voordeelpagina van VIVA kaarten kopen. Hey, is dat geen kickstart van je weekend?

