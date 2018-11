Ja jij ook: meer dan de helft van de millennials maakt relatie mooier dan-ie is

Binnenkort is het weer zo ver: dan poseren alle ó zo verliefde koppeltjes in hun feestkledij voor de kerstboom. Liefst in een innige omhelzing. Want verliefde koppels die doen dat, poseren voor de kerstboom. Verliefde koppels laten geen kans onbenut om hun liefde aan de wereld te tonen. Want met die liefde zit het wel snor, dat zie je zo! Of toch niet? Nieuw onderzoek toont aan dat meer dan de helft van de millennials zijn relatie mooier voor doet dan-ie is.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 2.000 Britse volwassen. Zij werden onderworpen aan een diepgaande vragenlijst in opdracht van relatiebureau Relate. Hieruit bleek dat 42% van de millennials en 27% van de algemene ondervraagden social media gebruikt om mensen de indruk te geven dat hun relatie perfect is. Dat doen ze om bevestiging te krijgen over hun relatie bij andere mensen, zo legt relatie-expert Nikki Goldstein uit aan The Independent.

Daar sta je dan. Hij in jasje-dasje, jij in glitter en pailletten. Op zoek naar bevestiging over je relatie. Die schreeuw om bevestiging is tweeledig. Aan de ene kant: mensen houden van aandacht en positieve verhalen leveren nu eenmaal meer likes op dan negatieve verhalen (in je eentje voor de kerstboom is toch een beetje sneu). We willen graag onze successen delen, want stel je eens voor dat mensen denken dat je onsuccesvol bent… Aan de andere kant willen we ook graag geloven dat alles perfect is. Door een positief beeld neer te zetten, laten we onszelf geloven dat alles ook écht goed gaat.

Ook opvallend: 92% van de ondervraagden geeft aan dat het beter zou zijn als iedereen gewoon eerlijk en open is over zijn leven. In je eentje voor de kerstboom poseren? Let’s go.

