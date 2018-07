Jááá: Whatsapp komt met nieuwe functie tegen drukke groepsgesprekken

Met de komst van de groepsgesprekfunctie van Whatsapp ontstond een nieuw probleem: een overload aan nóg meer berichtjes in gesprekken waar je eigenlijk niet op zit te wachten, maar die je ook niet zomaar kunt verlaten. Kijk je even niet op je telefoon, heb je zo weer 71 ongelezen berichten. Voor deze ergernis heeft Whatsapp nu een oplossing bedacht.

Whatsapp introduceert een nieuwe functie waarbij de beheerder van een groepsapp kan instellen dat hij of zij als énige persoon berichten in de groep kan sturen. Dan wordt het dus meer een monoloog, louter voor mededelingen. Denk aan groepapps van leraren en leerlingen, etc.

De overige groepsleden kunnen hierdoor niet reageren op het bericht in de groep, maar natuurlijk wel via een privébericht. De optie is te vinden onder Groepsinstellingen -> Groepsinformatie. Nu snel zorgen dat je beheerder wordt van alle groepen 😉